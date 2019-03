Schutter Utrecht verdacht van terrorisme

Het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat de dader alleen handelde.

Gökmen Tanis, de 37-jarige verdachte van de schietpartij in Utrecht maandag, moet vrijdag voor de rechter verschijnen. Dat meldt het Openbaar Ministerie in Utrecht. Hij wordt verdacht van meervoudige moord of doodslag met een terroristisch motief, een poging daartoe en bedreiging.

Tanis schoot maandagochtend drie mensen dood in een tram op het 24 Oktoberplein. De politie ging al snel uit van een terroristische aanslag, maar in de loop van de dag doken verhalen op dat het om een relationeel drama zou gaan. Mensen die de dader kenden, omschreven hem als een knettergekke crimineel, met een strafblad vol diefstal, geweld en verkrachting. Getuigen van de schietpartij geloofden dat hij het specifiek op één vrouw gemunt had.

Eén dader

Maar het onderzoek wees uit dat de dader en de slachtoffers elkaar niet kenden. Ook een briefje dat in de achtergelaten vluchtauto werd gevonden, wees op een terroristisch motief. 'Er wordt onderzocht of de verdachte vanuit enkel een terroristisch motief heeft gehandeld, of dat zijn handelen voortkwam uit een persoonlijke problematiek in combinatie met een geradicaliseerd gedachtegoed', zegt het Openbaar Ministerie.