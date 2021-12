'Sebastian Kurz ruilt Oostenrijkse politiek voor Palantir'

Volgens de Oostenrijkse boulevardpers gaat de in ongenade gevallen ex-bondskanselier Sebastian Kurz aan de slag bij de mysterieuze Amerikaanse dataspecialist Palantir.

Politieke val, financiële heropstanding. Zo lijkt het jaareinde van 2021 te worden voor de 35-jarige Sebastian Kurz. Na een politieke blitzcarrière trad hij in oktober af als kanselier van Oostenrijk na beschuldigingen van corruptie. Nu zou hij manager worden bij het mysterieuze techbedrijf Palantir , ook de dataspecialist van de CIA genoemd.

Zowel Kurz als Palantir is niet onbesproken. Kurz wordt ervan beschuldigd samen met zijn nauwste politieke medestanders overheidsgeld te hebben gebruikt om peilingen te manipuleren. Op die manier zou hij de leider van de conservatieve ÖVP en bondskanselier zijn geworden.

Pasgeboren zoon

Kurz verliet begin deze maand de politiek, maar sindsdien bleef de corruptiezaak uitdijen. Het openbaar ministerie opende een onderzoek naar Thomas Schmid, een voormalig economisch adviseur van Kurz, en auto-ondernemer Siegried Wolf. Er is sprake van een stroom gewiste maar teruggevonden sms-berichten tussen die twee over het niet-betalen van belastingen.

Peter Thiel

En nu zou Kurz naar Palantir gaan, dat in de nasleep van de aanslagen van 11 september 2001 werd opgericht met geld van de inlichtingendienst CIA en Peter Thiel. Die laatste is een van de eerste Facebook-investeerders en een van de weinige ondernemers die Donald Trump openlijk steunde in zijn presidentscampagne.