Seksfeestje legt bom onder 'waarden' van Orbans Fidesz

Net nu de Hongaarse premier Viktor Orban alle EU-lidstaten chanteert met een blokkering van de broodnodige herstelmiljarden, wordt een van zijn medestanders van het eerste uur, József Szàjer, in Brussel betrapt op een homofeestje.

'Een prachtig verhaal dat niet op een mooier tijdstip kon opduiken.' Heel de Europese bubbel was dinsdag bezig met het ongelofelijke feuilleton van Europees Parlementslid József Szàjer, de medeoprichter van de Hongaarse regeringspartij Fidesz en de spreekbuis van premier Viktor Orban in de Europese hoofdstad.

Szàjer was afgelopen vrijdagavond aanwezig op een privéseksfeestje in een bekende homobar in Brussel. De politie legde het evenement met meer dan twintig mannen stil, wegens in strijd met de coronamaatregelen. Het Hongaarse Europarlementslid probeerde nog via de dakgoot te vluchten, maar werd ingerekend. Hij speelde prompt zijn diplomatieke onschendbaarheid uit.

Zondag had Szàjer, totaal onverwacht voor de buitenwereld én zijn partijgenoten, zijn ontslag aangeboden als Europarlementslid. Hij benadrukte dat zijn ontslag geen enkele relatie had met de controversiële blokkering van het Europees meerjarenbudget en het tijdelijk herstelfonds. Ik sta achter het veto van de Poolse en Hongaarse regering, liet hij weten.

Familiewaarden

Dinsdagnamiddag kon Szàjer niet anders dan zijn 'misstap' toegeven. Hij bood zijn familie, collega's en kiezers zijn verontschuldigingen aan. Die bekentenis is een grote klap voor premier Orban en kan 'een bom doen ontploffen' in zijn Fidesz-partij, zeggen Hongarijekenners. 'Dit is zeer oncomfortabel voor Orban.'

Orbans conservatieve Fidesz-partij speelt nadrukkelijk de familiewaarden uit. Holebi's worden het leven zuur gemaakt en hun rechten worden wettelijk ingesnoerd, met EU-procedures tot gevolg. Er liepen al jaren geruchten over de seksuele geaardheid van Szàjer. Maar zijn ontmaskering in Brussel zet de geheel eigen interpretatie van de rechtsstaat volgens 'Viktator' Orban op losse schroeven.

Chantage van EU

Dat is belangrijk, want Orban is samen met zijn Poolse collega Mateusz Morawiecki in een gevecht gewikkeld met de overige EU-lidstaten over een mechanisme dat schendingen tegen de rechtsstaat bestraft met het inhouden van EU-subsidies. Polen en Hongarije weigeren om die reden groen licht te geven aan een financieel pakket van 1.820 miljard euro.