Selmayr-gate krijgt lange staart

De politieke brand rond Selmayrgate, de controversiële benoeming van Junckers rechterhand tot hoogste ambtennaar van de Europese Commissie raakt maar niet onder controle.

Günther Oettinger, de Europese commisssaris voor Personeelsbeleid, moest dinsdag spitsroeden lopen in de commissie Begrotingscontrole van het Europees Parlement. Oettinger blijft erbij dat alle Europese regels en procedures gevolgd werden bij de promotie van Selmayr tot secretaris-generaal.

Over de imagoschade die de Europese Commissie - en bij uitstek Europa zelf - lijdt door Selmayrgate wenste Oettinger niet in te gaan. En dus groeit de skepsis bij het Europarlement en komt er niet alleen een resolutie in april over de zaak, maar ook een bijkomende vragenlijst voor Pasen. Selmayr-gate wordt dus vervolgd.

Wat is Selmayr-gate?

De kabinetschef van Jean-Claude Juncker, Martin Selmayr, werd op 21 februari in amper enkele minuten tijd gepromoveerd, eerst tot adjunct-secretaris-generaal van de Europese Commissie en dan in één adem tot secretaris-generaal, de hoogste job in de Europese Commissie en baas van 33.000 Europese ambtenaren. De Nederlander Alexander Italianer bood immers direct na de benoeming van Selmayr tot adjunct zijn ontslag aan.

Oettinger en Frans Timmermans, de nummer twee van de Europese Commissie, waren de dag daarvoor op de hoogte gebracht van de op handen zijnde carroussel. de overige leden van de Europese Commissie, waaronder Marianne Thyssen (CD&V) werden bij verrassing genomen. Toch werd de benoeming unaniem door de Commissie gesluisd, zonder enige tegenkanting.

De enscènering van de politieke benoeming kreeg al snel de naam selmayr-gate, omdat ze politiek explosief is voor de Commissie-Juncker. Voorzitter Jean-Claude Juncker dreigde al met ontslag als Selmayr zou moeten opstappen.

De eurobubbel?

Het Europees Parlement eiste tekst en uitleg over de snelle en niet-transparante benoeming. Daarom werd Oettinger, die verantwoordelijk is voor personeelsbeleid, ter verantwoording geroepen. De Duitse eurocommissarus Oettinger leverde pas in het weekeinde zijn huiswerk in: een antwoord op de 135 vragen die de Europarlementsleden hadden gesteld over de omstreden benoeming van Martin Selmayr.

Een woordvoerder van de Europese Commissie tweette daarop dat 'alles honderd procent volgens de regels is verlopen'. 'Tijd voor de Europese bubble om zich met de belangrijke dingen te gaan bezighouden,' voegde hij eraan toe. Eerder vergeleek de Europese Commissie de journalisten die kritische vragen stelden over de flitsbenoeming van Selmayr' met kleine kinderen die van geen ophouden weten.

Die hautaine houding tegenover journalisten en het Europarlement zorgde voor voelbare spanning bij het begin van de hoorzitting. Oettinger oordeelde dat er ook tegen 'ambtenaar Selmayr' onheuse dingen zijn gezegd de voorbije dagen en weken. Maar hij beklemtoonde wel dat de affaire niet om de eurobubbel draait: het gaat om alle burgers.'

Publicatie nodig van vacante job

Oettinger speelde de trouwe soldaat voor Commissievoorzitter Juncker. Moeilijke vragen ontweek hij door de vis te verdrinken in een lange uitwijding over een detail van een andere vraag. Oettinger wilde de zaak enkel juridisch bekijken: is bij de benoeming van Selmayr het personeelsstatuut gevolgd of niet. Zelf antwoordt Oettinger volmondig ja op die vraag.

Toch kon hij de meeste aanwezige europarlementsleden niet overtuigen van zijn gelijk. Een experte van de juridische dienst van de Europese Commissie zette de zaken op scherp: normaal moet een vacante job gepubliceerd worden, behalve als een vervanging dringend is en ernstig, omwille van het belang van de dienst.

De voorzitster van de hoorzitting, Ingeborg Grassle, leidde daaruit af dat de vacature van de post van secretaris-generaal opengesteld had moeten worden. Italianer zou immers pas op 1 april uit dienst gaan. Enkele weken wachten voor de tweede benoeming, tot secretaris-generaal ware dus beter geweest. Oettinger geeft enkel aan dat uitstel 'geen verschil gemaakt zou hebben' en dat 'Selmayr over alle capaciteiten beschikt voor de job'.

Een bende jaknikkers

Parlementsleden gaan ervan uit dat de benoeming bewust snel gebeurde om mogelijke critici in snelheid te nemen. Ook blijft de vraag hangen of Selmayr als rechterhand van Juncker bevoorrechte informatie had over de wissel. Er zijn aanwijzigingen dat hij mee de doorschuifoperatie enscèneerde.

Dat niemand van de 28 leden van de Europese Commissie bezwaar maakte of om uitstel vroeg, kan er bij veel europarlementsleden niet in. 'Een bende jaknikkers, die instemmen met het dictaat van Jucnker', noemde Bart Staes (groen) de Commissie.

Ook blijft onduidelijk welke rol Selmayr speelde bij het beantwoorden van de 135 vragen die de Commissie begrotingscontrole opstelde. Oettinger beklemtoont dat hij de pen vasthield, maar gaf later wel toe dat 'Selmayr de antwoorden controleerde of ze volledig was'. Wat tot grote hilariteit leidde in de zaal.

Nieuwe informatieronde

De kous is met de hoorzitting van dinsdag niet af. het Europees Parlement gaat nog deze week - alleszins voor Pasen - bijkomende vragen indienen over de affaire Selmayr. Oettinger belooft de parlementsleden tevens inzage in niet openbare documenten over de benoeming van secretaris-generaal Martin Selmayr. Die papieren zouden enkel raadpleegbaar zijn in een apart zaaltje en in ruil voor geheimhouding van de parlementsleden.