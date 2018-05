Sergej Skripal heeft ziekenhuis verlaten

Joelia Skripal mocht op 10 april al het ziekenhuis verlaten en bevindt zich volgens de Britse autoriteiten op een veilige plek. Contact met een nicht in Rusland en met de Russische ambassade in Londen wees ze af, aldus een mededeling van Scotland Yard.

Novitsjok werd ooit in de Sovjetunie gefabriceerd, maar de stof was ook in het Westen bekend. Groot-Brittannië beschuldigt er Moskou van achter de vergiftiging van de Skripals te zitten, iets wat het Kremlin ontkent. De aanslag zorgde voor een zware diplomatieke crisis : zowel Russische als Britse diplomaten werden uitgewezen. Londen laat ettelijke overlijdens van critici van het Kremlin en voormalige Russische spionnen in het land opnieuw onderzoeken.

Ook de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) in Den Haag boog zich over de poging tot moord op de Skripals. Zij liet bloedafnames van de slachtoffers en het gebruikte gif in onafhankelijke laboratoria analyseren en bevestigde in een rapport de resultaten van Britse experts. De OPCW deed echter geen uitspraken over van waar het gif kwam en wie voor de aanslag verantwoordelijk is.