Shoah-ruzie tussen Polen en Israël

Het zit er bovenarms op tussen Polen en Israël nadat de Poolse premier zaterdag zei dat er ook joden waren die andere joden hadden verklikt bij de nazi’s.

Mateusz Morawiecki werd zaterdag in München ondervraagd door de Israëlische journalist Ronen Bergman. Die wou weten of hij in Polen gestraft zou worden indien hij het verhaal zou vertellen van familieleden die tijdens de Tweede Wereldoorlog door hun Poolse buren werden verklikt en later omkwamen in Duitse concentratiekampen.

‘Het zal niet bestraft worden, niet als een misdaad aangezien worden te zeggen dat er Poolse daders (medeplichtigen aan de Holocaust, red.) waren, net als er joodse, Oekraïense of Duitse daders waren’, antwoordde Morawiecki in de marge van een veiligheidsconferentie. In Polen werd onlangs een controversiële wet van kracht die straffen oplegt aan diegenen die Polen ervan betichten een hand te hebben gehad in de Holocaust.

Het antwoord van Morawiecki werd met ongeloof onthaald in joodse kringen en leidde tot een heftige reactie van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Die noemde de uitspraak van zijn Poolse ambtsgenoot ‘schandalig’. ‘Er is een probleem dat verband houdt met de onmogelijkheid om de geschiedenis te begrijpen en een gebrek aan gevoeligheid voor de tragedie van ons volk’, luidde het in een communiqué.

Warschau verdedigde zondag dan weer premier Morawiecki. Volgens zijn woordvoerster, Joanna Kopcinska, had hij geenszins de bedoeling om de Holocaust te ontkennen of om joodse slachtoffers enige verantwoordelijkheid voor de door de Duitsers aangerichte genocide in de schoenen te schuiven.