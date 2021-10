Sigrid Kaag, politieke outsider krijgt realitycheck...

Sigrid Kaag houdt de Nederlandse formatiegesprekken in leven, maar haar imago van 'modern leider' kreeg al meer dan een fikse knauw.

In het land waar Mark Rutte al bijna elf jaar in teflonpak door elke crisis banjert, krijgt novice Sigrid Kaag (59) harde lessen in realpolitik. Van een eclatante verkiezingswinst over haar pijnlijke ontslag als minister van Buitenlandse Zaken tot een fameuze U-bocht om de formatiegesprekken te redden: de ambitie van de D66-lijsttrekker om met 'modern leiderschap' Nederlands eerste vrouwelijke premier te worden, mag na deze week nog wat dieper het vriesvak in.

Eerst het goede nieuws. Na een halfjaar komt eindelijk een nieuwe Haagse regering in zicht. In tijden van corona en fragiel economisch herstel is stabiliteit welkom. Zeker als de vier leden van Rutte III overgaan in Rutte IV: zijn eigen rechts-liberale VVD, Kaags links-liberalen, het christendemocratische CDA en de ChristenUnie (CU). Na een ultieme 'biechtstoelsessie' met informateur Johan Remkes ging Kaag donderdag overstag. Dat mag een behoorlijk strategische nederlaag heten.

Op 17 maart danste Kaag nog extatisch op tafel. D66 had net zijn beste electorale resultaat ooit geëvenaard: 24 zetels - een winst van vijf - en de grootste partij na de VVD. Kaags eisenbundel was meteen duidelijk. Het 'motorblok' met VVD en CDA kon doorrijden, maar alleen als een bocht naar links genomen werd. Exit de CU dus, die ze 'een roestige auto' noemde, waarmee de standpunten over abortus en euthanasie te ver afweken. En enter de progressieve tandem van GroenLinks en de PvdA.

Dat zagen Rutte en het CDA niet zitten. En Rutte won, weer eens. Het record van Ruud Lubbers als langst zittende Nederlandse premier - elf jaar en 291 dagen - komt nu echt dichtbij.

Terwijl de inhoudelijke discussie nog moet beginnen, zijn de wonden echter diep. Kaag verweet Rutte de voorbije maanden een 'gebrek aan betrouwbaarheid, openheid en effectief bestuur', in overeenstemming met zijn imago van inhoudsloze windhaan die alleen een verlengd verblijf in zijn Haagse Torentje nastreeft. D66 steunde ook een motie van afkeuring toen bleek dat Rutte het kritische CDA-parlementslid Pieter Omtzigt monddood had willen maken. Ook het CDA en de CU deden dat.

De CU stemde twee weken geleden dan weer mee met de voltallige oppositie om het ontslag van CDA-minister van Defensie Ank Bijleveld in te leiden. En, in een vlaag van bittere weerwraak van de roestige confessionele autoventers, dat van Kaag. Beide vrouwen kregen de kritiek te laks te zijn geweest toen de taliban Afghanistan heroverden, waardoor honderden Nederlanders en lokale tolken niet gerepatrieerd werden. Vooral voor Kaag is dat een harde deuk in haar renommee als topdiplomate.

Na een 'ingewikkelde jeugd' - haar pasgeboren broer stierf aan een hartkwaal, moeder worstelde met kanker en vader met depressies - die ze deels, gescheiden van haar zus, doorbracht in een pleeggezin, vertrok Kaag naar Caïro. Ze vatte er studies Arabisch en Midden-Oostenkunde aan, die ze vervolledigde in Oxford en de Parijse topschool ENA.

Via de oliereus Shell en het Nederlandse diplomatencorps belandde Kaag bij de Verenigde Naties, waar ze hoog opklom. Van de hulporganisatie voor Palestijnse vluchtelingen over Unicef tot een functie als assistent-secretaris-generaal die de missie leidde om de Syrische chemische wapens te vernietigen.

In 2017 haalde D66-partijleider Alexander Pechtold haar na meer dan 30 jaar terug naar Nederland voor een politiek debuut. Eerst als minister van Buitenlandse Handel, snel als Pechtolds opvolger. Met haar mix van intellect en communicatieve vaardigheid werd ze het boegbeeld van links. Populisme, islamofobie en identiteitspolitiek: daar gruwde ze van. De realitycheck kwam snel.

'Kaaghaat' is intussen een begrip boven de Moerdijk. Haar privéleven werd een politiek wapen van rechts. Vooral haar huwelijk met Anis al-Qaq, een gewezen onderminister in de Palestijnse regering. 'Terroristenverreerder', noemde de Nederlandse tak van de Israëlische partij Likoed haar. Volgens Geert Wilders is ze een 'Arafat-islam-terreur-lover'.

Kaag erkende 'de Nederlandse directheid ontwend' te zijn. Al putte ze ook kracht uit haar katholieke opvoeding om de labyrintische politieke gevechten te relativeren. 'Je weet niet welke dingen wel of niet doorgaan. Of anders lopen dan je verwacht. De mens wikt, God beschikt.' En Mark Rutte blijft gewoon premier.