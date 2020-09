Sjoemelwagens voortaan zwaar beboet in Europa

Vanaf september kunnen wagens met een te hoge uitstoot in heel Europa teruggeroepen worden. Sjoemelende fabrikanten riskeren een boete tot 30.000 euro per wagen.

Nieuwe Europese regels die vanaf september gelden, moeten sanctioneren en een tweede Dieselgate vermijden. Precies vijf jaar geleden bleek uit Amerikaanse testen dat Volkswagen de uitstootwaarden van nieuwe dieselwagens met sjoemelsoftware 'verbeterde'. Twee jaar geleden raakten de lidstaten en het Europees Parlement het eens over een strengere typegoedkeuring van nieuwe modellen en een strakker nationaal en Europees toezicht op wagens die al in omloop zijn.

Zo komen er onafhankelijke audits voor de nationale testcentra voor nieuwe automodellen en de inspectiediensten. De veiligheids- en milieutests op die nieuwe modellen moeten gebeuren in reële rijomstandigheden. Daarnaast komen er ook controles op wagens die te koop worden aangeboden of al rondrijden.

Terugroepen wagens

Ook Europa krijgt een serieuze vinger in de pap. Het onderzoekscentrum van de Commissie, het Joint Research Centre, gaat zelf in twee gloednieuwe laboratoria controles uitvoeren van de Europese veiligheids- en milieuvoorschriften op nieuwe modellen en op wagens die al rondrijden. Wagens die zakken voor die test, kunnen voortaan in heel Europa teruggeroepen worden. Fabrikanten en invoerders van wagens hangt dan een sanctie over het hoofd die kan oplopen tot 30.000 euro per teruggeroepen wagen.