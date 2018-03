Slovaakse president wil vervroegde verkiezingen na moord journalist

Na de dubbele moord op een onderzoeksjournalist en zijn verloofde in Slovakije vordert president Andrej Kiska een herschikking van de regering of vervroegde verkiezingen. Premier Fico weigert.

Hij voegde eraan toe dat het vertrouwen van de Slovaken in de staat, de overheid en haar functionarissen en in hun vermogen om de burgers veiligheid te garanderen, hersteld moet worden. 'Er is een grens overschreden en er is geen weg terug', zei Kiska. Hij kondigde aan zijn voorstel in de komende dagen met de leiders van de politieke partijen te willen bespreken.