Slovaakse vicepremier neemt ontslag na moord op journalist

Een partij van de regeringscoalitie, de voltallige oppositie en talrijke betogers in de hoofdstad Bratislava hadden het ontslag van de vicepremier geëist.

'Ik hoop dat ik er met die stap toe bijdraag dat de situatie in Slovakije stabiliseert', zegt Kalinak, een partijgenoot van premier Robert Fico. 'Mijn voornaamste doel is de dubbele moord op te helderen. We moeten weten wie dit gedaan heeft en waarom.'