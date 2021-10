Sloveense premier Jansa oogst storm met antisemitische tweet

Een antisemitische tweet van de Sloveense premier Janez Jansa zet de discussie over de rechtsstaat in Europa op scherp in de aanloop naar de Europese top volgende week.

'Er is geen plaats in Europa voor antisemitisme', reageerde een woordvoerder van de Europese Commissie vrijdag op de tweet die de Sloveense premier Janez Jansa donderdag verspreidde onder de titel '13 van de 266 gekende poppetjes van Soros in het Europees Parlement'. De Nederlandse premier Mark Rutte reageerde via twitter dat hij die boodschap 'wansmakelijk' en ongepast vond. Waarop Jansa uithaalde naar Rutte met de boodschap dat in Nederland journalisten worden doodgeschoten.

Europees Raadsvoorzitter Charles Michel telefoneerde naar beide leiders met de vraag de twitteroorlog stop te zetten. Ook de Europese Commissie reageerde vrijdag dat 'sociale media geen forum mogen zijn voor aanvallen op publieke figuren'. Maar over antisemitisme was de Commissie formeel: 'Het vormt een bedreiging voor de Joodse gemeenschappen en de open samenleving'.

Mini-Orbán

De fotocollage bij de eerste tweet van Jansa zet dertien Europese Parlementsleden in de kijker die volgens Jansa meeheulen met de joodse Amerikaans-Hongaarse zakenman George Soros. De Hongaarse premier gebruikt Soros al jaren als schietschijf in de pers en op posters op openbare plaatsen in eigen land. Jansa gaat als 'mini-Orbán' helemaal mee in het Soros-bashen.

Bij de dertien 'foute' beeldjes zitten Mark Demesmaeker en de Duitse sociaaldemocraat Martin Schulz, die geen deel meer uitmaken van het Europees Parlement, en zelfs de overleden Nederlandse liberaal Hans van Baalen. Ook Sophie in't Veldt kwam in beeld. De linksliberale Nederlandse leidde de afgelopen dagen een delegatie van het Europees Parlement die onderzoek doet naar de stand van de rechtsstaat in Slovenië.

Voor een ontmoeting met de Europese Parlementsleden had Jansa evenwel geen tijd. Volgens Assita Kanko (N-VA), die deelnam aan de missie, is er 'geen structureel probleem van de rechtsstaat in Slovenië'. Kanko meldt wel 'vuile spelletjes en grove taal bij Sloveense politici'. Vooral hun taal ten aanzien van vrouwelijke journalisten vindt Kanko 'onaanvaardbaar en beschadigend'.