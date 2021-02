Sloveense premier valt internationale pers aan

De Sloveense premier Janez Jansa haalt met persoonlijke en trumpiaanse verdachtmakingen uit naar EU-correspondenten die kritisch rapporteren over de inperking van de persvrijheid in zijn land.

Janez Jansa, een fan van de Amerikaanse ex-president Donald Trump, leidt een rechtse coalitieregering in Slovenië. Hij haalt de mosterd voor zijn autoritair beleid bij de Hongaarse premier Viktor Orban. Populistische tweets, het opzoeken van de limieten van de rechtsstaat en aanvallen op de 'presstitutes van de media' kruidden het voorbije jaar de Sloveense politiek. In geen tijd werden de openbare televisie en het Sloveense persagentschap STA op droog zaad gezet.

De 'orbanisering' van Slovenië wekt onrust in Brussel: Slovenië is vanaf juli EU-voorzitter. Een analyse van 'de oorlog van Jansa tegen de Sloveense media' op de nieuwssite van Politico zette het probleem voor heel Europa op scherp.

De journaliste in kwestie staat bekend om haar gedegen aanpak, maar werd persoonlijk aangevallen en als partijdig weggezet door de Sloveense premier in een vernederende tweet. Jansa bewees daarmee dat de aanvallen op de media in Slovenië ernstig genomen moeten worden. De Brusselse correspondente van The New York Times die de aanval op de persvrijheid aankloeg, werd eveneens op Jansa's Twitter-schandpaal genageld.