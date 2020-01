Smokkelbusjes blijven Europa doorkruisen...

België heeft in december de asielaanvraag van ruim 200 mensen geweigerd omdat ze al elders in de EU de vluchtelingenstatus hebben. Het toont hoe de asielcrisis binnen de Europese grenzen verschuift. Bovendien dienen zich nieuwe migratiebewegingen uit Iran en Zuid-Amerika aan.

Het is een tragisch dieptepunt sinds in 2015 de ‘grote trek’ naar Europa op gang kwam. In een koelcontainer van een truck zijn vorig jaar in oktober in het Verenigd Koninkrijk 39 Vietnamese migranten dood aangetroffen, onder wie twee 15-jarigen. De verstekelingen passeerden via de haven van Zeebrugge. De mensensmokkel in onze streek blijft, ondanks een counteroffensief van de politie, politiek en justitie, op volle toeren draaien en wordt driester en agressiever, zoals de fatale afloop voor de 39 Vietnamezen bewijst.

Het gerechtelijk onderzoek loopt volop, maar de eerste resultaten wijzen erop dat de omvang van het criminele netwerk veel groter is dan aangenomen werd. Een gezamenlijk Europees onderzoeksteam met België, Frankrijk, Duitsland, Ierland en Nederland is opgezet.

‘België blijft een logistieke draaischijf voor het laatste stuk van de trafiek richting het VK’, stelt federaal magistrate mensensmokkel Ann Lukowiak. ‘De smokkel lijkt alleen toe te nemen en er ontstaan nieuwe routes. We zien zelfs mensen uit Zweden en Duitsland passeren, onder wie vooral uitgeprocedeerde asielzoekers die hun laatste hoop op de oversteek naar Engeland vestigen.’

Blinde vlek

De smokkelaars profiteren van een blinde vlek in ons asiel- en migratiebeleid. Zodra ze in Europa zijn, keren mensen zelden naar hun thuisland terug, of ze nu het verblijfsrecht hebben of niet. De jungle van Calais - een derdewereldkamp met haveloze migranten - in Noord-Frankrijk getuigde daar begin jaren 2000 al van.

De crisis van 2015, toen in één jaar volgens schattingen van de Europese grensbewakingsdienst Frontex 1,2 miljoen mensen illegaal Europa binnenkwamen, leidde tot nieuwe ‘Calais-kampen’. Calais zelf groeide uit tot een kamp van 10.000 mensen, tot de Franse regering het ontmantelde.

Naast de klassieke asielinstroom uit Afrika en Azië is er ook een nieuw kanaal uit Zuid-Amerika. Dirk van den Bulck Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen

De bekendste pleisterplaats in België is het Maximiliaanpark vlak bij het station Brussel-Noord. Het park is een soort ‘overslagcentrum’ voor het relatief nieuwe concept ‘transitmigratie’. Die term slaat op mensen die niet op de Belgische vluchtelingenstatus uit zijn.

Hun doel is de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk om daar vaak in parallelle circuits te verdwijnen. In het VK is er een grote diaspora uit de vier windstreken en geen paspoortplicht. Mensen zonder verblijfsrecht kunnen er onder de radar van de overheid blijven.

Snelwegparkings

Transitmigranten zijn er al langer dan 2015, maar sinds de grote migratiebeweging van toen zijn de groepjes migranten langs de Belgische snelwegen en op parkings beginnen op te vallen. Het aantal bestuurlijke aanhoudingen van transit-migranten steeg van minder dan 2.000 in 2014 naar 12.850 in 2018. Afgeronde cijfers voor 2019 zijn er nog niet. Daarbij hoort de nuance dat er dubbeltellingen zijn. Migranten pendelen tussen de parkings en de verzamelplekken, waardoor sommigen meermaals onderschept zijn.

125.000 illegale oversteken Het Europese grensbewakingsagentschap Frontex registreerde in de eerste elf maanden van 2019 125.000 mensen die illegaal de grens met Europa overstaken. Dat is het laagste cijfer sinds de asielcrisis in 2015.

De smokkelbusjes blijven Europa doorkruisen. Het kat-en-muisspel tussen de bendes - vooral Koerdische en Albanese - en de politie gaat voort. Smokkelaars veranderen continu hun methodes en routes. Ze laten, zich anders dan vroeger, niet meer zien onderweg, maar zetten de migranten zelf achter het stuur. De beloning is een gratis overtocht na tien transporten van lotgenoten. De smokkelaars vinden makkelijk slachtoffers omdat veel migranten door de hoge kosten van eerdere vruchteloze pogingen platzak zijn.

De snelwegparkings waren lang het exclusieve territorium van één bende. Nu werkt iedereen vanaf alle parkings. Ook nieuw is dat de smokkel zich niet langer tot Oost- en West-Vlaanderen beperkt, maar over het hele land, van Adinkerke tot Aarlen, is uitgebreid, geeft Lukowiak aan.

Smokkelwaar

Criminele bendes voegen mensen toe aan hun smokkelwaar. De magistrate geeft een voorbeeld. Een Albanese bende bracht migranten met de hulp van Tsjechische criminele onderaannemers in bestelbusjes vanuit Tsjechië naar het VK. De busjes reden volgeladen met crystal meth naar Duitsland terug, en zetten daarna weer koers naar het VK met migranten aan boord.

Na de dropping reden ze volgeladen met sigaretten en cash naar Tsjechië terug. ‘De vrees is dat die criminele netwerken hun vervoerde ‘waar’ bij ons inzetten als moderne slaven in illegale circuits of in de prostitutie’, zegt Lukowiak.

Slavernij is aan de overkant van het Kanaal uitgebreid gedocumenteerd. Bij ons is de situatie niet vergelijkbaar. ‘Maar we zijn waakzaam opdat zulke circuits zich niet ook hier nestelen.’ De onderschepte migranten blijven uit landen als Irak, Afghanistan, Soedan en Eritrea komen, nationaliteiten die bovenaan de asielstatistieken prijken. Maar het treurige lot van de Vietnamezen bewijst dat de smokkel niet tot die landen beperkt is.

Buitengrenzen

Met de asielstatistieken is ook iets vreemds aan de hand. De illegale influx is in Europa afgenomen van ruim 1 miljoen in 2018 tot 125.000 in de eerste elf maanden van 2019. Toch tonen de asielloketten van de populaire Noord-Europese bestemmingen zoals België en zijn buurlanden een veel minder grote afname in dossiers. In België waren er tot november dit jaar 2.000 asielaanvragen meer dan in heel 2018 (23.443). De buurlanden laten in de voorlopige cijfers voor 2019 wel een bescheiden daling optekenen.

74.000 migranten via Turkije en Griekenland De illegale migratie via Griekenland en de Balkanroute stijgt opnieuw. In de eerste 11 maand van 2019 staken 74.000 mensen via Turkije over naar Griekenland, dat zijn er bijna 20.000 meer dan in heel 2018.

De instroom is door betere monitoring van de buitengrenzen scherp afgenomen, maar in de asielaanvragen is er geen grote knik. ‘Ik wil benadrukken dat de cijfers alleen slaan op de mensen die door Frontex zijn geïdentificeerd. We weten niet hoeveel mensen ongemerkt Europa binnenkomen’, zegt Lukowiak.

Dirk Van den Bulck van het Vluchtelingencommissariaat, dat oordeelt of mensen recht hebben op een verblijf in ons land, heeft twijfels bij de Frontex-cijfers. De druk op zijn diensten neemt niet af. ‘Er blijft een grote groep nieuwkomers die onlangs Europa binnenkwam. Opmerkelijk is ook het stijgende aantal oudkomers, dat zich in twee groepen opsplitst. Er zijn de asielzoekers die in andere lidstaten uitgeprocedeerd zijn of nog wachten op een beslissing en het nog eens in België proberen’, zegt hij.

Dublin-regeling

De Dienst Vreemdelingenzaken, die het verblijf in ons land regelt en controleert, stelt alvast een stijging van de Dublin-dossiers vast. De Europese Dublin-regel bepaalt dat lidstaten mensen mogen terugsturen naar het EU-land waar ze voor het eerst op de asielradar zijn verschenen.

De smokkel lijkt nog toe te nemen, met nieuwe routes die zich via Duitsland en zelfs Zweden openen. Ann Lukowiak Federaal magistraat mensensmokkel

En er is de tweede groep: de mensen met de vluchtelingenstatus in een ander land die in België een nieuwe aanvraag doen. In december waren er voor het eerst meer dan 200 beslissingen over kandidaat-vluchtelingen van wie het dossier niet-ontvankelijk is verklaard omdat ze elders als vluchteling erkend zijn.

‘Voor die groep is er een versnelde procedure, omdat erkende vluchtelingen geen deel uitmaken van de Dublin-regeling. Hun dossier moet daarom bekeken worden’, zegt Van den Bulck. ‘De verklaring is dat statushouders in landen als Griekenland en Italië naar West-Europa doorreizen omdat de sociale bijstand en de jobkansen hier een pak hoger liggen.’

Nieuwe herkomstlanden

Het leidt tot een harde conclusie: de naweeën van 2015 zijn nog altijd niet verteerd. Door Europa zwerft nog steeds een onbekende groep statuslozen die de EU in 2015 is binnengekomen. Een deel reist rond in de hoop ergens asiel te krijgen en een deel leeft hier zonder verblijfsrecht of hoopt het VK te bereiken.

Op Europees grondgebied zijn in 2018 361.000 illegalen onderschept. De potentiële clientèle voor smokkelaars blijft groot. ‘Het wordt een lastige opdracht, maar we willen absoluut een beeld krijgen van hoeveel mensen die we onderscheppen effectief met de grote golf uit 2015 zijn meegekomen. De bedoeling is onze data met de Dublin-statistieken van DVZ te kruisen’, stelt Lukowiak.

361.000 illegalen in Europa Op Europees grondgebied zijn in 2018 361.000 mensen in illegaal verblijf.

Bovendien dienen zich al nieuwe migratiebewegingen aan. ‘Door de evolutie in het Midden-Oosten zijn opnieuw 200.000 Syrische vluchtelingen in beweging. De vraag is: Wat doet Turkije?’, zegt Lukowiak.