Sneeuwstorm Filomena legt Madrid grotendeels lam

In de Spaanse hoofdstad Madrid waren maandag maar weinig auto's te bespeuren door het noodweer.

In Spanje draait het openbare leven in een aanzienlijk deel van het land al vier dagen op een lager pitje. De sneeuwstorm Filomena maakt veel wegen, onder meer in de hoofdstad Madrid, onberijdbaar.

Spanje is maandag ontwaakt in zijn ergste meteorologische crisis in meer dan 70 jaar. Voor de vierde dag op rij rukten de hulpdiensten uit om autowegen en voetpaden zo snel mogelijk weer toegankelijk te maken.

Aanzienlijke delen van het land zijn sinds vrijdagavond in een winterlandschap herschapen. Filomena sloeg het hardst toe in het centrum van Spanje. De storm bedekte vrijdagavond en zaterdag onder meer de hoofdstad Madrid met de dikste sneeuwlaag in ruim een halve eeuw.

Alsof het ruimen van zo'n dik pak sneeuw nog niet volstond als uitdaging, heeft Spanje sinds zondag af te rekenen met een enorm koudefront. Met temperaturen die tot 14 graden onder nul duiken, is de sneeuw op heel wat plekken getransformeerd in een dikke ijsmassa.

Scholen dicht

De weerkundige situatie zette de regio's Madrid, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León en Catalonië en de provincies Soria en Ávila ertoe aan (een deel van de) scholen al zeker maandag en dinsdag te sluiten. Op sommige plaatsen houden ook openbare diensten hun deuren dicht.

Het duurt evenwel zeker nog tot het einde van de week voor alles weer min of meer normaal kan verlopen. Autoriteiten Madrid

Omdat de situatie in Madrid zo precair is, besliste het stadsbestuur maandagavond alvast de scholen de rest van de week dicht te laten. De beslissing kwam niet als een verrassing. Verplaatsingen blijven er tot nader order een avontuur.

De lokale autoriteiten spraken maandag de hoop uit 'dat het verkeer binnen 48 uur weer kan hernemen op de grote assen'. 'Het duurt evenwel zeker nog tot het einde van de week voor alles weer min of meer normaal kan verlopen.'

Bevoorrading

De Spaanse regering vraagt de inwoners van de getroffen gebieden met aandrang de auto voorlopig niet te gebruiken. 'Stel niet-essentiële verplaatsingen uit. Voor uw eigen veiligheid en om het sneeuwruimen niet te hinderen.'

Voor vrachtwagens geldt een uitzondering. Na vier dagen geblokkeerd gezeten te hebben in de sneeuw, kregen die maandag toestemming om hun rit naar Madrid voort te zetten. De autoriteiten zijn bang dat de bevoorrading van supermarkten en voedingswinkels in het gedrang komt als ze die voertuigen de toegang tot de stad blijven ontzeggen.