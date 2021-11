Snelle aanpak methaanuitstoot bekoort ruim honderd landen in Glasgow

Een Zwitsers experiment toont aan dat het toedienen van look aan koeien de methaanuitstoot tot een derde kan verminderen. En dat zonder dat vlees of melk naar look smaakt.

Meer dan honderd landen, waaronder België, tekenden in Glasgow een belofte om de uitstoot van methaan, een zeer krachtig broeikasgas, met 30 procent te verminderen tegen 2030. De oplossingen zijn beschikbaar: look voor koeien, lekkende aardgasleidingen dichten en het verminderen van de voedselafvalberg.

De Amerikaanse president Joe Biden en EU-Commissievoorzitster Ursula von der Leyen kregen dinsdag meer dan honderd landen mee met hun belofte om tegen 2030 de uitstoot van methaan met 30 procent te verminderen. Ook België sloot zich aan bij de methaancoalitie en -ambitie. Australië, een grote gebruiker van fossiele brandstoffen, paste vorige week voor deelname.

De essentie Europa en de Verenigde Staten trekken een nieuwe methaanstrategie in Glasgow. Meer dan honderd landen sluiten zich aan. Ze beloven de uitstoot van methaan tegen 2030 met 30 procent te verminderen.

Methaan is een krachtig broeikasgas, maar breekt af in tien à vijftien jaar. Daarom levert de strijd tegen methaanuitstoot snelle winst op in de strijd tegen klimaatverandering.

Vooral uit pijpleidingen van olie en gas ontsnapt geregeld methaan. Andere methaanbronnen zijn koeienwinden en voedselafval.

De snelle opmars van methaan in het klimaatdebat valt op. Tot nu werd vooral gerekend met koolstofdioxide (CO2) als belangrijkste broeikasgas. Methaan is een veel krachtiger broeikasgas. Het kan de aarde in twintig jaar 80 keer warmer maken dan CO2. Maar de deken die methaan rond de aarde legt, gaat maar hooguit vijftien jaar mee. Terwijl CO2 eeuwenlang in de atmosfeer kan blijven.

Maatregelen tegen methaan kunnen in vijftien jaar tijd een zichtbaar effect hebben. Von der Leyen omschrijft de uitstootvermindering van methaan met 30 procent als 'laaghangend fruit plukken'. De collectieve actie kan de opwarming van de aarde met 0,2 of 0,3 graad drukken, zegt Marc Vanheukelen, de Europese klimaatdiplomaat die de methaanstrategie op poten zette.

De deelname van Biden gaf het project vleugels. Hij spreekt van een 'spelveranderende belofte', een keerpunt in de strijd tegen de klimaatverandering. De strijd tegen methaan resulteert ook in belangrijke gezondheidswinst, vooral bij astma en ademhalingsproblemen.

Look voor koeien

De grote schuldigen van de methaanuitstoot zijn de landbouw, afval en energie. Voor die drie sectoren bestaan oplossingen om de uitstoot terug te dringen. Een belangrijke vereiste is dat er duidelijkheid komt over hoeveel methaan wordt uitgestoten. Nu gebeurt dat met de natte vinger. De Commissie koppelt de strategie dan ook aan het meten, rapporteren en verifiëren van de methaanuitstoot. Het VN-milieuprogramma Unep zet een waarnemingscentrum op voor die doeleinden. Op termijn zal die verificatie leiden tot standaarden.

Winden van koeien lossen behoorlijk wat methaan in de atmosfeer. Een Zwitsers experiment toont aan dat de methaanuitstoot van koeien met een derde kan worden verminderd door het toedienen van look. De onderzoekers melden eveneens dat de smaak van vlees en melk van die koe niet verandert door die lookkuur. Ook andere alternatieven worden getest, zoals de toediening van zeewier aan koeien.

Zonder een oplossing voor de methaanwinden zal het wellicht nodig zijn het verbruik van rundvlees en zuivel terug te dringen. Die tendens is al aan de gang, zeggen experts. Methaan komt ook veel voor in voedselafval. Een degelijk systeem van afvalverwerking met afvang van methaan zal wereldwijd nodig zijn.

Gaslekken

De aanpak van methaan in de energiesector verdient zichzelf terug, zegt Vanheukelen. Bij de exploitatie en ontginning van aardgas gaat enorm veel verloren. 'Veel pijplijnen lekken. In sommige landen komt 6 procent van het aardgas nooit aan. Aardgas is voor 90 procent methaan. Bij verbranding verandert het in CO2. Die 6 procent gaat dus gewoon de lucht in.'

Ook de VS hebben plannen bekendgemaakt om de methaanuitstoot in de olie- en gassector fors te verminderen door bedrijven te verplichten lekken snel te vinden en te dichten. 'Een van de belangrijkste dingen die we kunnen doen tijdens dit beslissende decennium om de opwarming onder 1,5 graden te houden is het zo snel mogelijk reduceren van onze methaanuitstoot', zei Biden. 'Dit is niet zomaar iets wat we moeten doen. Dit is een kans.' Hij voegt eraan toe dat zijn land wellicht meer zal doen dan de reductie van 30 procent. Een deel van de Amerikaanse strategie is ook de uitstoot van methaan bij boeren en 'ranching' te beperken.