Snelle trein Lyon-Turijn dreigt Italiaanse regering te doen ontsporen

De Italiaanse vicepremier Matteo Salvini dreigt de stekker uit de regering in Rome te trekken als zijn coalitiepartner, de Vijfsterrenbeweging, zich blijft verzetten tegen de aanleg van een hogesnelheidslijn door de Alpen.

Haalt de Italiaanse coalitie haar eerste verjaardag? De vraag duikt steeds vaker op nu de radicaalrechtse Lega en de Vijfsterrenbeweging, de anti-establishmentpartij opgericht door de komiek Beppe Grillo, elkaar al enkele weken in het haar zitten over de toekomst van de hogesnelheidslijn van het Franse Lyon naar het Noord-Italiaanse Turijn.

De twee Europese grootmachten palaveren al bijna drie decennia over de aanleg van het 270 kilometer lange traject. Het moet niet alleen helpen vrachtwagens van de weg te halen, maar moet ook de reistijd tussen Lyon en Turijn halveren voor passagiers. Ruim twee jaar geleden kreeg het plan in het Franse en het Italiaanse parlement groen licht. Tot de populisten in juni vorig jaar de macht grepen in Rome en de deal weer op losse schroeven zetten.

Geldverslindend

Vooral de Vijfsterrenbeweging trok fel van leer tegen het project met een prijskaartje van circa 25 miljard euro. De antisysteempartij maakte van de torpedering zelfs een strijdpunt in de verkiezingscampagne. ‘Te geldverslindend’, luidde het oordeel. Volgens kopman Luigi Di Maio kan Rome de miljarden beter pompen in de verbetering van wegen en bruggen in Italië.

Op haar kruistocht tegen de hst-lijn botste de Vijfsterrenbeweging evenwel op regeringspartner Lega. De troepen van Matteo Salvini zijn het project wel genegen. De snelle treinverbinding naar Frankrijk biedt Noord-Italiaanse bedrijfsleiders, een belangrijke electorale visvijver voor de Lega, heel wat troeven.

In een poging de knoop te ontwarren bestelde het Italiaanse ministerie van Transport, bestierd door een lid van de Vijfsterrenbeweging, vorig jaar een kostenbatenanalyse. Halverwege februari kwam het verdict. ‘Tegen 2059 zullen de kosten 7 tot 7,8 miljard euro hoger liggen dan de baten’, stelde een zeskoppige commissie.

Het rapport beslechtte de krachtmeting tussen de regeringspartners evenwel niet. Niet alleen stond de berekeningswijze ter discussie. Critici merkten ook op dat vijf van de zes experts zich vooraf negatief uitlieten over het project.

Electorale afstraffing

Dus laaiden de discussies de voorbije dagen weer op in regeringskringen. Begin deze week maakte premier Giuseppe Conte zich sterk dat zijn bestuursploeg tegen 8 maart de knoop zou doorhakken.

De tijd dringt. Ten laatste maandag moeten Frankrijk en Italië offertes valideren voor de bouw van een spoortunnel door de Alpen, het delicaatste onderdeel van het project. Anders dreigen ze honderden miljoenen euro’s aan Europese subsidies mis te lopen.

Spoedoverleg leverde evenwel niet de verhoopte doorbraak op. Beide partijen zetten, uit angst voor een electorale afstraffing bij de Europese verkiezingen eind mei, de hakken in het zand.

'We zullen in het parlement nooit stemmen voor een tekst die dit project begraaft. Een meerderheid van de Italianen staat achter de hst', stelde Lega-leider Salvini vrijdag. 'Beide partijen blijven bij hun standpunt. We zullen zien wie het langst volhoudt. Ik ben in elk geval gewend om nooit op te geven', voegde de vicepremier eraan toe.

Tijdrekken

De uitspraken vielen niet in goede aarde bij Luigi Di Maio. 'We hebben gevraagd om de offertes voor de tunnel voorlopig niet te valideren omdat dat zo bepaald is in het regeerakkoord. En wat doet Salvini? Hij dreigt ermee de regering te laten vallen. Dan moet hij ook maar zijn verantwoordelijkheid opnemen tegenover miljoenen Italianen. Hij gedraagt zich onverantwoordelijk', reageerde de leider van de Vijfsterrenbeweging die ook vicepremier is.

Om de val van zijn amper negen maanden oude regering te voorkomen, grijpt premier Conte naar een beproefde tactiek: tijdrekken. Hij riep Frankrijk en Europa op de de koppen bij elkaar te steken. ‘Onlangs zijn nieuwe schattingen over het volume op het spoor opgedoken. Daarom is het nuttig te bekijken of het project nog pertinent is. Blijkt dat het geval, dan moeten we nagaan of de economische kosten niet anders verdeeld moeten worden’, klonk het.