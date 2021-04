Sofagate beschadigt Europa meer dan Michel en von der Leyen...

Charles Michel en Ursula von der Leyen delen in de brokken na sofagate. Maar vooral de geopolitieke ambities van Europa lopen zware averij op.

'Als ik kon, zou ik de beelden terugdraaien.' Charles Michel beleefde vorige week de ergste dagen uit zijn carrière als Europees Raadsvoorzitter. Hij nestelde zich als een sultan in de stoel naast de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. De foto van een perplexe Commissievoorzitster Ursula von der Leyen die het zakdoekleggen verloor, ging de wereld rond.

Hoe beschadigd komt Michel uit die nachtmerrie? Het duurde een volle dag voor hij zich bij von der Leyen excuseerde. Het eigen ego was minstens even diep gekwetst. Dat geldt ook voor von der Leyen. Zij vloog van Ankara naar Jordanië en vandaar naar huis.

Geen chemie

In Europese kringen circuleren al langer verhalen over de ongezonde competitie tussen de twee toplui. Sofagate heeft die rivaliteit genadeloos in beeld gebracht: Michel die zonder na te denken naar de enige stoel sprint, von der leyen die met een 'euhm' en de handen verwijtend in de lucht vraagt waarom zij moet afvallen bij de stoelendans.

Allebei zijn het grote ego's, allebei houden ze van de titel van 'president', beiden willen Europa geopolitiek op de kaart zetten. Er is geen chemie tussen de twee. Ook de respectieve kabinetten wantrouwen elkaar. Michel koestert het feit dat hij protocollair hoger staat dan von der Leyen, wat zij betwist.

Het kabinet van Ursula von der Leyen begon daags na sofagate een offensief bij de lidstaten. Ze maakte er daarmee een nog groter incident van dan het al was.

Maar ook 'Ursula' zoals Michel steevast zegt, heeft boter op het hoofd. Ze heeft van sofagate een nog groter incident gemaakt dan het al was, zeggen diplomaten. De dag na het incident benaderde haar kabinet diverse lidstaten. Von der Leyen had niet de behandeling gekregen die bij een 'president' past, klonk het.

Tweede mandaat

De rivaliteit zit ingebakken in de functies. Maar Europa draait slechts als die cruciale spelers samenwerken. Michels mandaat als Raadsvoorzitter loopt tot juni 2022. Europese diplomaten verwachten niet dat een verlenging met 2,5 jaar in gevaar is. 'Een grote schare volgers heeft hij niet, maar hij groeit in zijn rol', zeggen ze.

Michel had de juiste kleur bij de tombola van de Europese topfuncties. Een tweede mandaat van 2,5 jaar komt wellicht niet in gevaar.

'Michel had vooral de goede kleur bij de tombola van de Europese topfuncties. De leiders van de lidstaten kozen in juli 2019 zwakke figuren om de Commissie en de Europese Raad te leiden en zelf het heft in handen te houden', merken diplomaten op. Net als von der Leyen is Michel schatplichtig aan zijn chaperons, de Duitse kanselier Angela Merkel en de Franse president Emmanuel Macron. Zij zitten met Michel en von der Leyen in de Zoom-meeting van het EU-overleg met China.

'Ik had niet graag in de schoenen van Michel gestaan', erkent een diplomaat. 'Maar Michel zal voortaan tien keer voorzichtiger zijn.' 'Dit beeld in het land dat net de Istanboel-conventie over de vrouwenrechten verlaten had, is dodelijk voor Europa', merkt Philippe Lamberts, de groene fractieleider in het Europees Parlement, op. Beide toplui beseffen intussen dat ze gedoemd zijn om samen te werken aan een geopolitiek Europa