Sofagate zit Ursula von der Leyen nog altijd niet lekker

Von der Leyen is duidelijk niet van plan het hoofdstuk over het stoelincident in Turkije af te sluiten. Dat Charles Michel het feit dat de enige vrouw in het gezelschap geen stoel kreeg, bestempelde als een protocollair incident, zint haar evenmin: 'Dit gaat niet over protocol, maar over wie we zijn. Dit gaat naar de kern van waar onze Unie voor staat. We hebben nog een hele weg af te leggen vooraleer vrouwen als gelijken worden behandeld.'