Soloslim Biden brengt Europa en NAVO in verlegenheid

De Franse woede over een militair pact tussen de VS, het Verenigd Koninkrijk en Australië druppelt door in Europa. 'Dit zal sporen nalaten', zeggen diplomaten. Ook de NAVO-partners zien zich voor de derde keer in korte tijd voor het blok gezet door Joe Biden.

De storm over AUKUS, de nieuwe militaire alliantie in het gebied tussen de Stille en de Indische Oceaan, gaat niet liggen. Aukus is een nieuw militair pact tussen Australië, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, met China als focus. Australië zegde daarvoor een lucratief duikbotencontract met Frankrijk op en verving het door de aankoop van Amerikaanse nucleaire onderzeeërs.

De Franse president Emmanuel Macron riep zijn ambassadeurs terug uit Washington en Canberra en schrapte een geplande militaire top met het Verenigd Koninkrijk deze week. Minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian, afkomstig uit de regio waar de Naval-onderzeërs vervaardigd worden, schroeft de diplomatieke rel met Australië op. Volgens minister van Europese Zaken Clement Beaune is 'het vertrouwen in Australië zoek'.

EU-Australië

In enkele dagen tijd is de Franse frustratie een Europees probleem geworden. Dit gaat niet alleen over het verlies van een contract. 'Dit is een grote middenvinger naar de Europese strategische autonomie. Dit zal sporen nalaten', zegt een EU-diplomaat. 'Dit bevestigt voor de zoveelste keer dat Europa ook aan de eigen belangen moet denken.'

Europees Commissievoorzitster Ursula von der Leyen noemde de manier waarop de Fransen behandeld werden 'onaanvaardbaar' bij de nieuwszender CNN. Von der Leyen kondigde vorige week in haar State of the Union nog een Europese defensietop aan in het voorjaar samen met Macron, en bepleitte de nood aan een geopolitiek sterk Europa in chips, zorg en defensie.

De Europese ministers van Buitenlandse Zaken overleggen in de marge van de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Europees buitenlandchef Josep Borrell erkende vorige week al dat Europa niet ingelicht was over de nieuwe alliantie. De aankondiging van Aukus viel net voor de bekendmaking van een nieuwe Europese strategie die haar geopolitieke invloed in de Indo-Pacifische regio moet versterken. Een strategie die genuanceerder is tegenover China dan die van de Amerikanen en de Australiërs.

Beaune stelt de onderhandelingen van de Europese Unie met Australië over een handelsakkoord in vraag. De Unie is de derde belangrijkste handelspartner van Australië. Het is voorlopig onduidelijk hoe ver de Europese Commissie wil gaan. Ze voert dergelijke onderhandelingen namens de lidstaten. 'We analyseren de impact van de recente aankondiging op de relaties', klinkt het droogjes.

Tandengeknars

Ook bij de westerse verdedigingsalliantie NAVO is tandengeknars te horen. Dit is al de derde keer dat de Amerikaanse president Joe Biden niet of nauwelijks communiceert met zijn bondgenoten over cruciale beslissingen: de terugtrekking uit Noord-Irak, hetzelfde verhaal in Afghanistan en nu een nieuwe militaire alliantie die niet op een dag is opgebouwd, zegt een diplomatieke bron.