‘Sommige migranten hebben we al drie keer gered’

27 migranten kwamen woensdag om toen hun bootje op weg naar Engeland kapseisde. Duizenden anderen die in erbarmelijke kampen op de oversteek wachten, laten zich niet ontmoedigen. Desnoods roeien ze naar de overkant. ‘Het Kanaal wordt een kerkhof.’

Het is woensdagmiddag, iets na 16 uur, en we staan in de haven van Duinkerke. Alain Ledaguenel, de voorzitter van de lokale reddingsdienst, wijst ons een oplaasbare motorboot aan van 5 meter lang en zo’n 3 meter breed. Zijn ploeg haalde die twee dagen eerder bij een reddingsactie uit zee.

‘Op zo’n bootje zit 25 man’, zegt hij. ‘Toen we bij een vorige interventie dichterbij kwamen, stonden de vrouwen en kinderen, die in het midden van de boot zaten, recht en brak de bodem door. We hebben ze met onze duikers net op tijd kunnen redden. Want in water met deze temperatuur hou je het geen kwartier vol.’

Ledaguenels telefoon gaat. Hij luistert, trekt bleek weg en stelt enkele vragen: ‘Met hoeveel zijn ze? Dus er liggen er nog in het water? 30 man? Echt?’ Het is een bevriende burgemeester die hem op de hoogte brengt van het gekapseisde bootje met migranten op 15 kilometer voor de kust van Calais.

Ik zag opvarenden die schoppen hadden gekocht om als peddels te gebruiken. Ze wilden niet gered worden maar verder roeien. Alain Ledaguenel Voorzitter reddingsdienst Duinkerke

De telefoon stopt vervolgens niet meer met rinkelen. Collega’s en journalisten willen weten wat er aan de hand is. Omdat het reddingsteam uit Calais al samen met een boot van de Franse marine en de gendarmerie maritime ter plaatse is, moet de ploeg van Ledaguenel voorlopig niet uitrukken. Ze blijven stand-by om de anderen af te lossen indien nodig.

‘Wat er gebeurd is? Dat is nu nog moeilijk te zeggen’, zucht Ledaguenel, die duidelijk aangedaan is. ‘Hun bootje kan gezonken zijn, of ze kunnen overvaren zijn door een ferry of een containerschip. Dit is een van de drukste waterwegen ter wereld. Ik werkte vroeger als loods. Ik weet hoe moeilijk het is zulke kleine bootjes op te merken. En als je ze al zou zien opduiken voor je boeg, kan je ze moeilijk vermijden. Zo’n kolos is geen Porsche die je even tot stilstand brengt.’

Dit jaar moesten de 32 vrijwilligers van de reddingsdienst van Duinkerke al 46 keer uitrukken om migranten in nood te helpen. ‘Ze dobberen rond in de mist omdat ze zonder kompas vertrokken’, zegt Ledaguenel. ‘Of ze krijgen motorpech: de mensensmokkelaars geven hun oude motoren, die vaak gestolen zijn of van goedkope makelij. Of de migranten, die zelf moeten varen, vergeten de luchtklep van de motor open te draaien, zodat die stilvalt.’

Schermvullende weergave Rashid Kan Arman wil zo snel mogelijk opnieuw een oversteekpoging wagen. ©Gert Jochems

Op zijn telefoon toont hij foto’s van reddingsacties waarbij een kleine baby en een meisje van elf van boord gehaald worden. ‘Wij noemen deze weersomstandigheden un temps de migrants’, zegt Ledaguenel. ‘Er staat minder dan 15 knopen wind en er hangt geen mist. Dan weet je dat ze massaal de overtocht maken.’

Hij vertelt over die keer dat zijn ploeg een bootje zonder motor tegenkwam. ‘De opvarenden hadden schoppen gekocht om als peddels te gebruiken. Ze wilden niet gered worden maar verder roeien, ook al waren ze uitgeput. Eerst kregen ze een escorte van de gendarmerie, daarna hebben wij ze begeleid en ze het laatste stukje tot in de Engelse wateren gesleept.’

De Franse overheid grijpt op zee alleen in als de migranten in nood verkeren. Hoewel verschillende patrouilleboten van de marine en de gendarmerie maritime de kust bewaken, is het volgens de autoriteiten te gevaarlijk de gammele bootjes te stoppen en de passagiers aan boord te nemen. Volgens Ledaguenel is het ook juridisch niet altijd mogelijk zomaar een boot te stoppen als die niets illegaals doet.

Die houding leidde al herhaaldelijk tot kritiek van de Britten, die de Fransen verwijten te laks op te treden. Ook na de ramp van woensdag stak de Britse premier Boris Johnson een beschuldigende vinger uit naar Frankrijk. Daar is de reactie altijd weer dat de ‘Fransen geen les te leren hebben van de Britten’.

‘Waarom vertrekken mensen naar het VK? Omdat de arbeidsmarkt daar met illegalen werkt,’ zei de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gerald Darmanin eerder aan CNews TV. Dat in het VK geen identiteitspapieren nodig zijn, is een factor die de migranten aantrekt. Velen hebben er ook familie of kennissen.

In het lokale ziekenhuis kunnen de migranten twee keer per week terecht om een dokter te zien. Velen lijden aan huidinfecties en ook corona is een probleem. Anna Richel Hulporgansiatie Utopia 56

Dit jaar waren er 31.500 pogingen om de zee over te steken. Daarbij moesten 7.800 migranten gered worden. Vorige week zaterdag bereikten 886 mensen de Britse kust. Maar niet iedereen haalt het. Bij pogingen om naar het VK over te steken - over het water of in vrachtwagens - zijn al 307 doden gevallen. De ramp van woensdag was de dodelijkste tot nu toe.

Meteen na het ongeval toonden de Britten zich bereid manschappen en middelen te leveren voor gemeenschappelijke patrouilles met de Fransen. Eerder lukte dat niet. Vorige week pleitte Darmanin samen met onze staatssecretaris van Migratie Sammy Mahdi (CD&V) ervoor de Europese grenswacht Frontex in te schakelen op het Kanaal. Als Frontex op hun vraag ingaat, zou het de eerste keer zijn dat de Europese grenswacht de uitgaande stromen tegengaat in plaats van de buitengrenzen te bewaken tegen externe dreigingen.

Vuurtje van schoenen

Opvallend is dat de migranten zich de voorbije weken niet lieten afschrikken door de lage temperaturen. ‘Sommige migranten hebben we al drie keer gered,’ zegt Ledaguenel. ‘Het is alsof ze een abonnement bij de mensensmokkelaars hebben. Als we ze op de kade afzetten, wandelen ze gewoon naar de bushalte om terug te gaan naar hun kamp en een nieuwe poging te wagen, ergens tussen de Belgische grens en Normandië.’

De politie probeert die kampen wel regelmatig te ontruimen, maar veel effect heeft dat niet. Dat zagen we eerder op de dag in het nabijgelegen Grande-Synthe, waar vorige week nog een groot kamp van 1.500 migranten met veel machtsvertoon opgeruimd werd. Telkens weer moet de politie migranten uit hun tenten halen. Tijdens ons bezoek staan ze in de modder aan de rand van een kanaal waar meeuwen boven de etensresten in het water cirkelen. Er zijn geen vuilnisbakken en er is geen sanitair.

De migranten krijgen de keuze: ze mogen in een bus stappen die hen naar een opvangcentrum in het binnenland brengt of ze moeten opkrassen, want dit domein is privéterrein. Even later vertrekt de bus. Leeg.

Schermvullende weergave ©Gert Jochems

Het is windstil en de migranten lijken de mogelijkheid van een overtocht niet te willen laten schieten. Ze hijsen de winkelkarren met hun schamele bezittingen - een tent, wat eten, een slaapzak en een campingvuurtje - zuchtend en vloekend de steile helling en de brug op om aan de andere kant van het water weer naar beneden te gaan. Daar hebben een honderdtal andere migranten hun tenten al opgeslagen en is de politie nog niet langsgekomen.

Hier in Grande-Synthe gaat het vooral om Irakezen, Afghanen en Pakistani. Ze gebruiken winkelkarretjes als zitbanken, schuiven aan voor de maaltijd die vrijwilligers uitdelen of tokkelen op hun telefoon. Rond een vuurtje, gestookt van achtergelaten schoenen, zit een vader naast zijn zoontje, dat een V-teken naar de fotograaf maakt. Zijn teddybeer ligt op het vuile doek van de tent waarin hij overnachtte.

‘De omstandigheden zijn verschrikkelijk, zeker voor families met kinderen. Er zitten ook veel niet-begeleide minderjarigen tussen. Sommigen zijn amper 14’, zegt Anna Richel van de hulporganisatie Utopia 56. ‘In het lokale ziekenhuis kunnen ze twee keer per week terecht om een dokter te zien. Velen lijden aan huidinfecties en ook corona is een probleem.’

Decathlon-tentje

Een dertigtal kilometer verderop in Calais zijn de omstandigheden nog mensonterender. Hier zitten vooral Soedanezen, Ethiopiërs en Eritreeërs. Hun tenten staan verspreid in een moerasachtig bos naast de snelweg. Overal ligt vuilnis. Sommige tenten staan in het water. Iemand heeft ‘UK’ in een boom gekrast.

Enkele dagen geleden heeft de gemeente de toegangsweg tot dit terrein versperd opdat hulpverleners er niet op kunnen rijden om eten uit te delen. De 19-jarige Brahim uit Soedan toont ons de binnenkant van zijn Decathlon-tentje, een gift van vrijwilligers. Zijn deken ligt netjes opgeplooid. In een kleine rugzak zitten enkele kleren en een oude Nokia-gsm. Het zijn zijn enige bezittingen.

Brahim vertelt dat hij al drie jaar in Calais verblijft. Geld om mensensmokkelaars te betalen voor de overtocht - de prijs die je hier het meest hoort, is 2.000 tot 3.000 euro - heeft hij niet, dus probeert hij bijna dagelijks in een vrachtwagen naar Engeland te klimmen. ‘Dat is heel gevaarlijk’, zegt hij. ‘We maken alleen kans door erop te springen als hij al rijdt.’

Sinds de Franse overheid de havens van Calais en Duinkerke en de ingang van de Kantaaltunnel met een omheining en prikkeldraad beschermd heeft en de douane warmtecamera’s en CO₂-meters gebruikt, zijn de oversteekpogingen van Brahim en zijn vrienden bijna onmogelijk geworden. Volgens cijfers van de Franse krant Le Figaro waren er in de eerste helft van dit jaar 7.000 pogingen om de havens en de tunnel binnen te dringen. In 2016 waren dat er nog 50.000.

Door de strengere controles proberen de mensensmokkelaars het sinds enkele jaren over zee. Omdat hun actieterrein een kuststrook van meer dan 100 kilometer beslaat, is het voor de Franse politie bijna onbegonnen werk hen tegen te houden. Ook al luidde het woensdag na de ramp dat er dit jaar al 1.500 mensensmokkelaars opgepakt zijn.

In de kampen weigeren de migranten veel details te geven over hun contact met de smokkelaars. Volgens mediaberichten kopen die hun materiaal in Duitsland of laten ze uit China een container met goedkope rubberboten en motoren overkomen. Die droppen ze ’s nachts met kleine bestelwagens op afgelegen plekken in de duinen. De coördinaten geven ze door aan een groepje migranten. Die moeten vroeg in de ochtend zelf de boot opblazen, in zee dragen en op goed geluk naar Engeland varen.

Op het strand iets ten westen van Calais vinden we zo’n vertrekplek. Er liggen wat natte sokken en schoenen in het zand, iets verderop slingert een deken en in de duinen ligt de handleiding van een Decathlon-reddingsvest. Olivier, een buurt- bewoner die even verderop staat te vissen, haalt zijn schouders op. ‘Elke nacht opnieuw vertrekken ze. We zien de gendarmes patrouilleren, maar ze zijn meestal te voet en staan machteloos. Intussen voelen we ons hier in de buurt steeds onveiliger. Ik laat mijn dochter niet meer met de bus naar school gaan, uit angst dat ze verkracht wordt. Die vreemdelingen hebben hier niets meer te verliezen, niet?’

Er zijn zelfs mensen die de oversteek wagen in een opblaasbaar zwembadje. Pierre Roques Coördinator hulpcentrum Auberge des Migrants

Café du Minck ’s Avonds rond 18 uur in Calais zien we hoe lijkwagens de Quai Paul Dévot oprijden. De reddingsboot Notre Dame du Risban is na de reddingsactie terug de haven in gevaren en brengt vijf lijken aan wal, waaronder een van een zwangere vrouw. Later komen de andere reddingsboten aanmeren. Van de 29 opvarenden van de gezonken boot konden er 2 gered worden. Onder de slachtoffers zijn 3 minderjarigen.

Op de kade staat een groepje actievoerders voor de televisiecamera’s zachtjes te zingen. ‘Combien de morts vous faudra-t-il?’, staat er op hun kartonnen bord. Buurtbewoonster Sylvia Ofiere staat met tranen in de ogen toe te kijken. ‘Mocht er een snelweg van Calais naar Dover lopen, zou ik tegen al die migranten hier in de straten zeggen: ‘Ga maar.’ Maar nu wijs ik hen op de gevaren. Het VK is ook geen Eldorado.’

In Café du Minck wordt het drama fel becommentarieerd. ‘De politici lopen nu over van verontwaardiging en empathie’, zegt een man aan de bar, terwijl hij naar de televisie wijst waarop de minister van Binnenlandse Zaken een persconferentie geeft in het lokale ziekenhuis. ‘Maar ze wisten het al lang. En wat hebben ze gedaan? Niets.’

Meteen na de ramp breekt in Frankrijk het debat los over hoe meer menselijk leed vermeden kan worden en hoe de toestroom aan transmigranten gestopt kan worden. De politieke suggesties lopen uiteen van het opzetten van een wettelijk migratiekanaal naar het VK tot het volledig ontruimen van alle migrantenkampen aan de Franse westkust.

De Franse president Emmanuel Macron riep al op tot een spoedbijeenkomst van de Europese ministers van Migratie. Zondag komen de ministers van Binnenlandse Zaken van Frankrijk, België, Duitsland en Nederland samen met de Europese Commissie in Calais. Macron wil het probleem naar het Europese niveau tillen. Daar is het wachten op een voorstel voor een nieuwe gezamenlijke aanpak.

De cruciale rol van het VK blijft politiek fragiel. Een uitnodiging voor de Britse minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel om zondag ook naar Calais te komen, werd vrijdag ingetrokken. Macron is witheet nadat premier Boris Johnson hem een brief heeft gestuurd - en die op Twitter heeft gezwierd - waarin hij schreef dat Frankrijk de Kanaaloverstekers weer zou moeten opnemen.

Door de brexit is het voor het VK onmogelijk de migranten terug richting de EU te sturen, ook al dreigde het land met pushbacks - wat een schending van internationale mensenrechtenverdragen zou zijn. Dat coronaregels de grenzen de facto weer opgetrokken hebben, maakt het moeilijk migranten vanuit Frankrijk terug te brengen naar het Europese land waar ze eerst asiel aanvroegen. Ze terugsturen naar hun land van herkomst kan meestal ook niet, omdat die landen de migranten en vluchtelingen vaak niet meer willen.

Schermvullende weergave ©Gert Jochems

De jongste weken heeft Frankrijk herhaaldelijk geprobeerd migranten na het opruimen van tentenkampen naar een opvang in het binnenland te sturen. ‘Maar dan geven ze hen voor de nacht ergens onderdak in pakweg Nice, en drie dagen later staan ze terug bij ons’, zegt Pierre Roques, de coördinator van het hulpcentrum Auberge des Migrants in Calais. Hij stuurt een team aan van 80 vrijwilligers die kleren, voedsel en brandhout uitdelen aan mensen in de kampen in de buurt.

Hij klaagt het beleid van de overheid aan. ‘De politie probeert de migranten af te schrikken door hun bezittingen af te nemen. Het enige wat ze daarmee bereiken is dat het voor ons moeilijker wordt hen aan voldoende kleren te helpen. En hoe meer we ze proberen tegen te houden, hoe gevaarlijker de methodes van de mensen- smokkelaars worden. Er zijn zelfs mensen die de oversteek wagen in een opblaasbaar zwembadje. Na de Middellandse Zee wordt ook het Kanaal een kerkhof.’

Lichaam

Vorige week maakte Decathlon bekend dat het alle kano’s uit de rekken van de winkels uit de buurt haalt, nadat drie migranten vermist waren geraakt toen ze op die manier Engeland wilden bereiken. Donderdagmiddag spoelde op het strand waar we de folder van de reddingsvest vonden weer een lijk aan, maar niet van iemand van de groep die een dag eerder verongelukte. Het lichaam lag al langer in het water.

In het kamp in Grande-Synthe is de jonge Rashid Kan Arman uit Afghanistan niet van plan zijn pogingen om een nieuw leven te zoeken aan de andere kant van het Kanaal te staken. Vanmorgen om drie uur stond hij samen met 25 anderen op het punt te vertrekken, toen de politie hen vond. ‘Met een mes hebben ze onze boot kapotgestoken. Daarna hebben ze ons laten gaan.’