Spaans hooggerechtshof pakt Catalaanse premier parlementszitje af

Quim Torra is niet van plan meteen een stap opzij te doen als regeringsleider. 'Enkel het Catalaanse parlement kan me afzetten', houdt hij vol.

Terwijl de Spaanse premier Pedro Sánchez zijn best doet om weer een politieke dialoog aan te knopen met de Catalaanse regering, gaat de juridische strijd tussen de Spaanse justitie en de Catalanen onverminderd voort.

Het hooggerechtshof besliste donderdag de Catalaanse premier Quim Torra zijn zetel in het parlement af te nemen. 'Die beslissing blijft al zeker van kracht tot een definitieve uitspraak gevallen is in het proces tegen Torra', klonk het.

Opgesloten Catalaanse politici

De Catalaanse premier stond in het najaar van 2019 voor het Catalaanse hooggerechtshof terecht op beschuldiging van ongehoorzaamheid. De zaak ging terug tot de campagne voor de Spaanse parlementsverkiezingen van april vorig jaar.

Quim Torra is zijn parlementszitje kwijt, op zijn minst tot een definitieve uitspraak in zijn proces gevallen is. Hooggerechtshof Spanje

De partijgenoot van de Catalaanse ex-premier Carles Puigdemont kreeg het destijds aan de stok met de Spaanse verkiezingscommissie. Die verplichtte Torra steunbetuigingen voor de opgesloten Catalaanse politici te verwijderen van zijn ambtswoning in Barcelona. Volgens de verkiezingscommissie schond de Catalaanse premier met de gele linten en spandoeken de politieke neutraliteit in de verkiezingstijd.

Torra was het daarmee niet eens. Hij beriep zich op de vrijheid van meningsuiting en stelde dat hij de mening vertolkte van een meerderheid van de Catalaanse burgers. Bovendien betwistte hij dat de Spaanse verkiezingscommissie bevoegd was om hem een dergelijke verplichting op te leggen.

Ongehoorzaamheid

Het Catalaanse hooggerechtshof volgde die redenering niet en veroordeelde Torra op 19 december vorig jaar wegens ongehoorzaamheid. 'Anderhalf jaar kan hij geen politieke functie bekleden', luidde het. Omdat de Catalaanse premier in beroep ging tegen de uitspraak, kon hij in afwachting van een definitieve uitspraak volgens het hoogste Catalaanse rechtsorgaan wel blijven functioneren.

Schermvullende weergave De zaak tegen Quim Torra draait rond spandoeken en gele linten die in de aanloop naar de Spaanse parlementsverkiezingen van april 2019 aan de ambtswoning van de Catalaanse premier hingen. ©AFP

Maar de Spaanse verkiezingscommissie deelde die mening niet. Begin januari oordeelde het orgaan, waarin leden van het Spaanse hooggerechtshof en academici zetelen, met zeven stemmen tegen zes dat Torra niet langer kon zetelen in het halfrond in Barcelona.

Donderdag schaarde het Spaanse hooggerechtshof zich achter die beslissing. 'Quim Torra is zijn zitje kwijt, op zijn minst tot een definitieve uitspraak gevallen is in zijn proces', beslisten de magistraten unaniem.

Catalaans parlement

Juridische experts zijn het er evenwel niet over eens of het kopstuk van Junts per Catalunya meteen ook een stap opzij moet doen als regeringsleider. 'De Catalaanse wet stipuleert enkel dat een politicus parlementslid moet zijn om tot premier verkozen te kunnen worden. Of hij die zetel tijdens zijn hele ambtsperiode moet blijven bezetten, is niet gespecificeerd', voeren Torra en co. al enkele weken aan.

Sinds begin januari is er niets veranderd. Ik ben en blijf lid van het parlement en premier van Catalonië, omdat de burgers en het Catalaanse parlement dat zo beslist hebben. Quim Torra Catalaanse premier

Ze houden vol dat enkel het Catalaanse parlement hem kan afzetten. Verschillende juridische experts delen die mening.

In het halfrond in Barcelona heeft Torra nog altijd een meerderheid. Op 5 januari schaarden de nationalistische partijen - Junts per Catalunya, het links-nationalistische ERC en het kleine, antikapitalistische CUP - zich achter de premier. De juridische dienst van het Catalaanse parlement is eveneens van mening dat enkel de leden van het halfrond in Barcelona Torra kunnen afzetten.