'Spaans hooggerechtshof veroordeelt Catalanen niet wegens rebellie'

Volgens de Spaanse krant El País ziet het hooggerechtshof in Madrid niet voldoende bewijzen dat twaalf vervolgde Catalanen de bevolking in 2017 aanzetten tot geweld om de Catalaanse onafhankelijkheid te bekomen. Maandag volgt de uitspraak.

Tien politici en twee leiders van burgerorganisaties zaten van half februari tot half juni op een Madrileens beklaagdenbankje vanwege hun rol in het Catalaanse onafhankelijkheidsproces. De climax volgde in het najaar van 2017: na een omstreden referendum over afscheuring van Spanje riep het Catalaanse parlement eind oktober acht seconden de onafhankelijkheid van de regio uit.

Rebellie

Daarop schoot de Spaanse justitie in actie. Twaalf vooraanstaande leden van de Catalaanse onafhankelijkheidsstrijd belandden in de cel. Het parket wreef hen rebellie, opruiing, misbruik van overheidsgeld en ongehoorzaamheid aan.

Geweld

Begin deze week bliezen de zeven rechters van het hooggerechtshof verzamelen in Madrid om een vonnis in de zaak te bespreken. Als alles volgens planning verloopt, maken ze dat maandag bekend.

Puigdemont

De vraag of de Catalaanse leiders zich twee jaar geleden schuldig maakten aan rebellie, stond ook centraal in de behandeling van de overleveringsverzoeken die de Spaanse justitie de voorbije jaren stuurde naar Europese lidstaten waar andere Catalaanse kopstukken zoals ex-premier Carles Puigdemont zich bevinden.

Tot nu toe weigerden onder meer België en Duitsland Puigdemont uit te leveren op basis van de beschuldiging van rebellie. 'Daarvoor bestaan niet voldoende gronden', oordeelde een Duitse rechter in de zomer van 2018. Enkel een overlevering vanwege misbruik van overheidsgeld was mogelijk, klonk het.

Dat was een streep door de rekening van Spanje. Justitie in Madrid besliste daarop het internationaal aanhoudingsbevel tegen Puigdemont en co. in te trekken. Analisten gingen er de voorbije weken vanuit dat de Spaanse justitie opnieuw een internationaal aanhoudingsbevel tegen hen zou uitvaardigen als het Spaanse hooggerechtshof veroordelingen wegens rebellie zou uitspreken.