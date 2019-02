Spaans parlement stemt begroting 2019 weg

De dagen van Pedro Sánchez als premier zijn wellicht geteld. Vervroegde parlementsverkiezingen lijken onafwendbaar.

Het Spaanse parlement boog zich dinsdag en woensdag over de begrotingsplannen van de regering-Sánchez. Naar het debat was met enorme belangstelling uitgekeken, want de stemming over het project zou het einde kunnen inluiden van de huidige legislatuur.

Sinds Pedro Sánchez in juni vorig jaar de conservatief Mariano Rajoy opvolgde als premier, bestuurde hij met een minderheidsregering. Om initiatieven door het parlement te kunnen jagen rekende hij de afgelopen maanden op de steun van het radicaal-linkse Unidos Podemos en een resem kleine nationalistische partijen. Onder hen de Catalaanse partijen PDeCat en ERC.

Drie eisen

Die hadden de voorbije dagen hun huid duur verkocht. De Catalanen zouden enkel voor de Spaanse begroting stemmen als Sánchez op drie eisen inging: instemmen met de organisatie van een referendum over het Catalaanse zelfbeschikkingsrecht, een bemiddelaar aanstellen in het conflict tussen Spanje en Catalonië en garanderen dat geen 'willekeurige arrestaties' meer plaatsvinden in Catalonië.

191 parlementsleden stemden de begroting weg 191 van de 350 parlementsleden stemden woensdagmiddag voor een resem amendementen op het begrotingsplan van Sánchez. Zo verwezen ze het voorstel van de regering naar de prullenmand.

De Spaanse regering weigerde die voorwaarden te aanvaarden. 'Deze regering zal nooit het zelfbeschikkingsrecht aanvaarden. We blijven de grondwet trouw', stelde minister van Financiën María Jesús Montero dinsdag al tijdens het debat.

Woensdag deden leden van de socialistische bestuursploeg, Unidos Podemos en de Baskische nationalisten tijdens hun interventies nog een ultieme poging om de PDeCat en ERC alsnog te overtuigen groen licht te geven aan het budget.

Lot Sánchez

Het bleek vergeefse moeite. 191 van de 350 parlementsleden stemden woensdagmiddag voor een reeks amendementen op het begrotingsplan van Sánchez. De conservatieve Partido Popular, het liberale Ciudadanos en de Catalaanse partijen sloegen de handen in elkaar en verwezen het initiatief van de regering naar de prullenmand.

Wellicht roept de Spaanse premier later vandaag een ministerraad samen om knopen door te hakken en mogelijk een datum te prikken voor nieuwe nationale verkiezingen.

Met de stemming lijkt het lot van premier Sánchez beslecht. Voor de aanvang van het debat over de begroting had hij te kennen gegeven dat hij vervroegde verkiezingen zou uitschrijven als het project strandde in het parlement.

Vrijdag roept de socialist een ministerraad samen om knopen door te hakken en wellicht een datum te prikken voor nieuwe nationale verkiezingen. Er circuleren een aantal data.

Superdomingo

Volgens sommigen kan de stembusslag op 28 april plaatsvinden. Een tweede optie bestaat erin een 'superdomingo', een 'superzondag', uit te schrijven: dan zouden op 26 mei de Europese, nationale, regionale en lokale verkiezingen samenvallen. In een derde scenario zouden de Spaanse parlementsverkiezingen pas in het najaar plaatsvinden.

Sinds de Spanjaarden bij de nationale stembusslag van eind december 2015 een einde maakten aan het tweepartijenstelsel in hun land en het om te regeren dus nodig is om coalitieregeringen te vormen, sukkelt het land van politieke crisis naar politieke crisis.