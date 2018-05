Spaans premier Rajoy op weg naar de exit

De dagen van Mariano Rajoy als Spaans premier lijken geteld. De motie van wantrouwen van de socialisten krijgt de steun van Podemos en van de Baskische en Catalaanse nationalisten.

Voor de tweede keer in twee jaar buigen de 350 leden van het Spaanse parlement zich donderdag en vrijdag over de vraag of premier Mariano Rajoy hun vertrouwen nog verdient. De conservatieve politicus kwam eind vorige week in nauwe schoentjes na een uitspraak in een groot corruptieschandaal rond leden van zijn partij.

Maar de rechtbank deelde ook een tik uit aan de Partido Popular (PP). Niet alleen stelden de rechters vast dat die er jarenlang een geheime boekhouding op nahield. De PP kreeg ook een boete opgelegd omdat ze van illegale geldstromen geprofiteerd had. Bovendien trok de rechtbank de geloofwaardigheid van Rajoys getuigenis in de zaak in twijfel.

Economisch herstel

Vrijwel alle politieke partijen waren het er meteen over eens: Rajoy kan niet langer aanblijven als premier. Ze riepen de premier op ontslag te nemen.

Maar de Galiciër is zich van geen kwaad bewust. ‘Geen enkel lid van de huidige regering komt in opspraak door de uitspraak in het corruptieproces. Als we het economisch herstel niet in gevaar willen brengen, doet mijn ploeg best de rit uit tot 2020’, luidt zijn boodschap.

Omdat Rajoy geen stap opzij wil doen, dienden de socialisten een motie van wantrouwen in. Daarin stellen ze voor de huidige legislatuur voort te zetten. Maar Rajoy moet wel de baan ruimen voor het socialistische kopstuk Pedro Sánchez.

Steun nodig

De socialisten hebben wel een probleem: ze bezetten slechts 84 van de 350 zitjes in het parlement. En om Rajoy weg te stemmen moeten op zijn minst 176 kamerleden hem de rug toekeren. De socialisten waren de voorbije dagen dan ook verwoed op zoek naar ‘partners in crime’.

In eerste instantie keek de PSOE naar de anti-establishmentpartij Podemos (We kunnen) en het liberale Ciudadanos (Burgers). Samen bezetten ze 183 zitjes in de kamer.

De onvoorwaardelijke steun van Podemos hadden de socialisten snel op zak. Maar Ciudadanos stapte niet mee in het scenario dat Pedro Sánchez uittekende.

Vervroegde verkiezingen

Dat mag op het eerste gezicht verbazen. Afgelopen maandag verklaarde Albert Rivera, de leider van de partij die de minderheidsregering van Rajoy de voorbije twee jaar gedoogsteun verleende, dat de huidige legislatuur wat hem betreft ten einde is. ‘Net als het pact over de gedoogsteun.’

Deze legislatuur voortzetten met Sánchez als premier is geen optie. Enkel vervroegde verkiezingen voor het eind van 2018 bieden soelaas.

Toch stemmen de liberalen vrijdag, behoudens een ultieme coup de théâtre, tegen de motie van wantrouwen. ‘Deze legislatuur voortzetten met Sánchez als premier is geen optie. Enkel vervroegde verkiezingen voor het eind van 2018 bieden soelaas’, luidt het.

Ciudadanos ruikt electoraal succes. In de peilingen flirt de partij met 30 procent terwijl de conservatieven van Rajoy, de socialisten en Podemos rond 20 procent stranden.

Regionale partijen

Omdat Ciudadanos weigert de socialistische motie van wantrouwen te steunen, is Sánchez, behalve op Podemos, aangewezen op de regionale en nationalistische partijtjes in de kamer om zijn missie te doen slagen.

176 Spaanse kamerleden Om Spaans premier Mariano Rajoy weg te stemmen moet de motie van wantrouwen van de socialisten de steun krijgen van 176 van de 350 leden van de Spaanse kamer.

Op de drie vertegenwoordigers van de conservatieve partijen UPN (Navarra) en Foro Asturias (Asturië) moet de socialist niet rekenen. Dat zijn traditionele PP-bondgenoten. De verkozene van Coalición Canaria, een bont allegaartje uit de Canarische Eilanden, gaat zich onthouden tijdens de vertrouwensstemming.

Compromìs, een partij uit Valencia, en Nueva Canarias, een centrumlinkse partij uit de Canarische Eilanden, willen de premier wel weg.

Catalanen

Sánchez vestigt zijn hoop deels op de Catalaanse nationalisten. PDeCat, de partij van de afgezette Catalaanse premier Carles Puigdemont, en ERC hebben samen 17 verkozenen in de Spaanse kamer. Hun steun brengt Sánchez dus een pak dichter bij succes.

Mijn regering zal aan politiek doen via de dialoog. Met alle partijen in het parlement en met alle regionale regeringen, ook met de nieuwe Catalaanse regering. Pedro Sánchez Leider Spaanse socialisten

De beste vrienden zijn de PSOE en de Catalaanse nationalisten allerminst. Al helemaal niet sinds de socialisten eind oktober vorig jaar met de PP en Ciudadanos stemden voor de tijdelijke opschorting van het Catalaanse zelfbestuur.

De vertrouwensstemming plaatst PDeCat en ERC voor een dilemma. Wat weegt het zwaarst door: hun afkeer voor Rajoy of het socialistische verzet tegen Catalaanse onafhankelijkheid?

Dialoog

Tijdens zijn speech in de kamer reikte Sánchez donderdag de Catalanen de hand. ‘Mijn regering zal aan politiek doen via de dialoog. Met alle partijen in het parlement en met alle regionale regeringen, ook met de nieuwe Catalaanse regering’, stelde de socialist, schijnbaar zinspelend op de Catalaanse kritiek dat de regering-Rajoy niet aan politiek doet maar zich in het Catalaanse conflict enkel achter justitie verschuilt.

Of hij van plan is vervroegde verkiezingen uit te schrijven, liet Sánchez in het midden. Het antwoord op die vraag boeit de nationalisten nochtans. Zij zijn beducht voor een zege van Ciudadanos, de partij die de eenheid van Spanje vurig verdedigt.

Desalniettemin maakte PDeCat tijdens het debat bekend de motie vrijdag te zullen steunen. Ook ERC neigt naar een sí.

Baskische stem

Zoals wel vaker lag het lot van Rajoy daarmee in de handen van de gematigde Basken. De vijf verkozenen van de PNV hielpen de Spaanse premier vorige week nog aan een politiek succes door groen licht te geven aan de begroting voor 2018.

Ze gingen pas overstag nadat Rajoy in dat budget in 540 miljoen euro extra voorzien had voor Baskenland. Sommige analisten vermoeden dat de PP ook instemde met de overplaatsing van gevangenen van de afscheidingsbeweging ETA naar hun thuisregio. Vandaag zitten die ver van huis opgesloten waardoor het voor hun familie moeilijk is om hen te bezoeken.

Net als hun Catalaanse collega’s worstelden de Basken met een dilemma. Vanuit ethisch standpunt hebben ze grote vragen bij het aanblijven van Rajoy. Tegelijkertijd vrezen ze het extraatje van 540 miljoen euro kwijt te spelen als ze voor de motie van wantrouwen stemmen. Want de PP heeft in de senaat de volstrekte meerderheid en kan de begroting volgende maand nog bijsturen in het nadeel van de Basken.

Autonomieverlies

Sánchez poogde de PNV donderdag gerust te stellen. ‘Ik ben bereid de begroting die vorige week goedgekeurd is, te behouden, ook al stemde de PSOE tegen.’

Schermvullende weergave De socialistische leider Pedro Sánchez poogde tijdens zijn speech in het parlement de Catalaanse en Baskische nationalisten te verleiden tot een stem voor de motie van wantrouwen tegen premier Rajoy. ©EPA

Behalve over het mogelijke verlies van de honderden miljoenen maken de Basken zich zorgen over de electorale kalender. Net als de Catalanen vrezen ze een zege van Ciudadanos bij vervroegde verkiezingen en autonomieverlies voor Baskenland.

Na rijp beraad beslisten de gematigde Basken donderdag de motie van wantrouwen te steunen. 'Ik geloof dat het de wil van de meerderheid van de Baskische bevolking is dat we de motie steunen', maakte de fractieleider van de PNV, Aitor Esteban, bekend tijdens zijn interventie in het debat.

Uitgang

Door die beslissing premier Rajoy steeds meer op weg naar de uitgang. De hamvraag luidt of de Galiciër de stemming van vrijdag afwacht of alsnog de eer aan zichzelf houdt en zijn ontslag aankondigt en vervroegde verkiezingen uitschrijft om te voorkomen dat de socialisten gaan besturen met de steun van regionale en nationalistische partijen.

Als de motie van wantrouwen vrijdag voldoende steun krijgt, komen de zaken in een stroomversnelling. Dan benoemt koning Felipe Sánchez vrijdag nog tot premier. Diens regering kan dan volgende week al in de startblokken staan.