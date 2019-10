Spaanse communicatiemachine draait op volle toeren

Spanje zet alle zeilen bij om wereldwijd imagoschade te voorkomen na de veroordeling van de Catalaanse leiders. Socialistisch premier Pedro Sánchez wil niet de fouten van zijn conservatieve voorganger Mariano Rajoy herhalen: zich laten overpoweren door de communicatiemachine van de Catalanen.

Een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen. Zo wil het spreekwoord. En dus zet de Spaanse regering dezer dagen alle zeilen bij om de ontwikkelingen rond het Catalaanse onafhankelijkheidsproces internationaal zo goed mogelijk te duiden.

In alle stilte werkte de socialistische ploeg van premier Pedro Sánchez de voorbije maanden een draaiboek uit. Wie communiceert hoe, wat en in welke taal zodra het doek gevallen is over het politiek meest gevoelige proces sinds de terugkeer van de democratie in Spanje veertig jaar geleden: dat tegen twaalf Catalaanse leiders.

Communicatiemachine

Zodra het Spaanse hooggerechtshof maandag bekendgemaakt had dat zeven politici en twee kopstukken van burgerbewegingen samen 100 jaar cel kregen, kwam een hele communicatiemachine op toerental. De Spaanse premier nam het voortouw.

Spain, everybody's land. La casa de todos. Video Spaanse regering

Kort na de mededeling van justitie nodigde Sánchez de Spaanse en internationale pers uit in La Moncloa, zijn ambtswoning in Madrid, om zijn licht te laten schijnen over de zaak. Niet alleen in het Spaans maar ook in het Engels.

Ambassades wereldwijd stuurden communiqués in verschillende talen uit om toelichting te geven bij de veroordeling en ambassadeurs nodigden journalisten uit voor briefings. Het Spaanse ministerie van Buitenlandse Zaken deed maandagnamiddag hetzelfde met alle in Spanje erkende diplomatieke vertegenwoordigers.

Everybody's land

Via sociale media verspreidde de Spaanse regering ook een video waarin verschillende ministers in het Spaans, Frans, Engels, Duits en Russisch persoonlijke ervaringen delen en de kijker duidelijk maken hoe Spanje in enkele decennia verveld is van een dictatuur tot 'een van de meest open democratieën ter wereld', waar een plek is voor iedereen. 'Spain, everybody's land. La casa de todos', luidt het aan het eind van de opname.

De video past in een campagne van staatssecretaris voor 'Spanje Wereldwijd', Irene Lozano. Sánchez riep die functie bij zijn aantreden in juni 2018 in het leven. De Spaanse schrijfster kreeg een belangrijke taak: het imago van Spanje, dat in volle Catalaanse onafhankelijkheidsstrijd een flinke knauw gekregen had, in het buitenland opkrikken.

Onder de slogan 'ThisIsTheRealSpain' organiseert de dienst wereldwijd evenementen in een poging het beeld bij te stellen dat Spanje een antidemocratisch land is. Een website in het Engels en een goed gestoffeerde twitteraccount moeten daarbij helpen.

Rajoy

Het contrast met Sánchez' voorganger Mariano Rajoy kon moeilijk groter zijn. In de aanloop naar het omstreden onafhankelijkheidsreferendum van 1 oktober 2017 leverde de conservatieve regeringsleider met zijn ploeg maandenlang weinig inspanningen om de werking van de Spaanse justitie en democratie te duiden buiten de eigen landsgrenzen.

Het straks geregisseerde communicatieoffensief van La Moncloa kon niet voorkomen dat het de voorbije dagen op sociale media vanuit alle hoeken van de wereld verontwaardigde reacties regende op de celstraffen voor de negen Catalaanse leiders.

De communicatie van Rajoy en co. verliep vaak enkel in het Spaans. Buitenlandse correspondenten klaagden destijds herhaaldelijk dat de conservatieve premier en zijn ministers amper bereikbaar waren voor hen.

Mogelijk speelde de taalbarrière een rol. In tegenstelling tot Sánchez spreekt de Galiciër, uren intensieve taallessen ten spijt, tot vandaag maar een paar woorden Engels. Verliet de conservatieve premier zijn eigen taalbiotoop, dan trok steeds een tolk mee in zijn kielzog.

Verontwaardiging

De Catalaanse nationalisten speelden in op die handicap van Rajoy. In vloeiend Spaans, Frans, Engels, Duits en Italiaans bepleiten zij al jaren hun zaak. Ze overpowerden zo moeiteloos de Spaanse regering.