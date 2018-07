Spaanse kustwacht redt meer dan 1.200 migranten

De voorbije twee dagen heeft de Spaanse kustwacht meer dan 1.200 migranten gered op volle zee. Dat heeft de Spaanse minister van Binnenlandse zaken, Fernando Grande-Marlaska, zaterdag gezegd. Donderdag nog bestormden honderden Afrikaanse migranten Ceuta, een Spaanse enclave in Marokko.

De minister riep op om een Europese oplossing te vinden voor de migratiecrisis. De Spaanse kustwacht redde vrijdag over de hele dag 888 migranten. Zaterdag werden nog eens 334 migranten onderschept op 17 schepen. Spanje is dit jaar het Europese land waar de meeste illegale vluchtelingen toekomen en stoot daarmee Italië van de eerste plaats.

'Het probleem van de immigratie is een probleem van Europa en we hebben nood aan een Europese oplossing', benadrukt minister Grande-Marlaska. De Spaanse minister reisde zaterdag naar het zuiden van het land om er te zien hoe het Rode Kruis en de lokale hulpverleners de migranten er opvangen. Hij kondigde tegelijkertijd aan dat Spanje in de haven van Algésiras (Andalusië) een nieuw opvangcentrum opent voor 600 mensen.