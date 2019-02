Spaanse oppositie roept op tot volksprotest tegen premier

In Spanje roepen de rechtse oppositiepartijen de bevolking op zondag massaal te demonstreren. Met de actie willen ze de Spaans premier Pedro Sánchez tot ontslag dwingen.

Oppositiepartijen die front vormen en het volk oproepen tot grote manifestaties om de linkse leider van de macht te verdrijven. Het gebeurt dezer dagen niet alleen in Venezuela. In Spanje riepen de conservatieve Partido Popular (PP), de liberalen van Ciudadanos en het extreemrechtse VOX de bevolking woensdag op zondag massaal af te zakken naar Madrid ‘om Pedro Sánchez uit La Moncloa (de ambtswoning van de Spaanse premier, red.) te verdrijven’.

Actie dringt zich volgens hen op vanwege het optreden van de Spaanse premier in de Catalaanse kwestie. Sinds de socialist in juni vorig jaar - deels met steun van de Catalaanse nationalisten - de conservatieve premier Mariano Rajoy opvolgde, stuurde hij aan op dialoog met de regering in Barcelona.

'Gijzelaar van separatisten'

Die aanpak is de PP en Ciudadanos een doorn in het oog. Ze verwijten Sánchez met de regelmaat van de klok een ‘medeplichtige te zijn van de coupplegers in Catalonië’ en zetten hem weg als de ‘gijzelaar van de separatisten’, omdat hij voor de goedkeuring van regeringsinitiatieven en de begroting niet alleen afhankelijk is van de steun van het radicaal-linkse Unidos Podemos maar ook van de Catalaanse partijen die ijveren voor onafhankelijkheid.

We moeten een burgerfront vormen tegen Pedro Sánchez. Albert Rivera leider Ciudadanos

Die verkopen hun huid evenwel duur. Zo hengelen ze naar beloftes over de organisatie van een referendum over een Catalaanse afscheuring van Spanje. Ze verbonden ook het lot van de opgesloten Catalaanse politici aan hun stem. Het proces tegen de politici begint op dinsdag 12 februari.

Omdat Sánchez hen die garanties niet kan geven liet een van de Catalaanse partijen - het linkse ERC - begin deze week weten de Spaanse begroting niet te steunen. Mogelijk sluit de centrumrechtse PDeCat zich daar binnenkort bij aan.

Bemiddelaar

In een poging de zaak te deblokkeren stelde de Spaanse regering dinsdag voor een ‘bemiddelaar’ aan te stellen in het conflict tussen het Spaanse en het Catalaanse niveau. Dat initiatief schoot de rechtse oppositie in het verkeerde keelgat.

De rechtse partijen in dit land gebruiken dit conflict al jaren. Maar ze helpen het niet op te lossen. Carmen Calvo Spaanse vicepremier

PP-leider Pablo Casado beschuldigt Sánchez van ‘hoogverraad’. ‘Deze actie is het ergste wat Spanje overkomen is sinds de mislukte staatsgreep in 1981.’ De liberale kopman Albert Rivera waarschuwde de Spaanse premier ‘de nationale soevereiniteit niet te verkopen’. Samen met het extreemrechtse VOX riepen de PP en Ciudadanos de Spanjaarden op tot volksprotest. ‘We moeten een burgerfront vormen tegen Sánchez’, zei Rivera.