Spaanse politiek blijft worstelen met loodzware Franco-erfenis

Het lichaam van de Spaanse dictator Francisco Franco moet weg uit de monumentale basiliek Valle de los Caídos. Maar dat is veel minder evident dan dat op het eerste gezicht lijkt.

De nieuwe Spaanse regering is vastbesloten het lichaam van Franco weg te halen uit de monumentale basiliek. Officieel is de Valle de los Caídos (de Vallei van de Gesneuvelden) een momument voor alle slachtoffers van de Spaanse burgeroorlog (1936-1939). Maar aan het altaar ligt niet alleen Franco begraven maar ook de oprichter van de fascistische falangisten, José Antonio Primo de Rivera. Het is dan ook moeilijk om er geen monument ter ere van Franco, die Spanje leidde van 1939 tot 1975, in te zien.

‘Ons land kan het zich niet veroorloven symbolen te hebben die het verdelen. De Valle de los Caídos moet omgevormd worden tot een mausoleum voor de slachtoffers van het fascisme’, stelde de socialist Pedro Sánchez maandag tijdens zijn eerste tv-interview als premier.

Als we een ongemakkelijk verleden ontkennen, kunnen we niet aan een gelukkige toekomst bouwen. Pedro Sánchez Spaanse premier

Vorig jaar stemden 185 van de 350 kamerleden al eens voor de verwijdering van de resten van Franco uit de Valle de los Caídos. Maar de vorige conservatieve regering van Mariano Rajoy hield die ‘verhuizing’ tegen om ‘budgettaire redenen’.

Gebouwd door dwangarbeiders

Nu is er wel het vaste voornemen om de caudillo, zoals Franco zich liet noemen, een andere laatste rustplaats te bezorgen. ‘De Valle moet een plek van verzoening worden en geen apologie voor een dictatuur’, benadrukte Oscar Puente, de woordvoerder van de socialisten.

De Valle de los Caídos is een immens complex, zowat 40 kilometer ten noorden van de Spaanse hoofdstad Madrid. Het is door Franco zelf bedacht om de burgeroorlog te herdenken. De dictator liet 33.000 slachtoffers van de burgeroorlog, republikeinen en nationalisten, naar daar overbrengen, meestal zonder de familieleden in te lichten. Het monument werd tussen 1941 en 1959 gebouwd door republikeinse dwangarbeiders.

Voor het republikeinse kamp staat het monument dan ook symbool voor het franquisme. In april eiste de familie van twee republikeinse gesneuvelden het recht op om de lichamen van hun dierbaren uit de Vallei te halen om hen elders te begraven. Het werd een zeer moeizame rechtstocht. Tot op het laatste moment verzette de monnikenorde die het complex beheert zich tegen de opgraving. Ook nu mag tegenstand vanuit kerkelijke hoek worden verwacht.

De schaduw van Franco hangt nadrukkelijk boven de Spaanse politiek. Tijdens de Catalaanse crisis verweten de Catalaanse separatisten de Partido Popular (PP) van ex-premier Rajoy herhaaldelijk ‘franquistisch’ te zijn. Ze verwezen daarbij naar het beruchte artikel 155 in de grondwet, dat Rajoy gebruikte om het Catalaanse zelfbestuur op te schorten. Dat artikel kwam letterlijk uit de grondwet van Franco.

PP is niet franquistisch

De PP is geen franquistische partij. Ze is wel opgericht door Manuel Fraga, de gewezen propagandaminister van Franco. Ze stelt zich opvallend mild op tegenover de dictatuur en verzet zich tegen alles wat de erfenis daarvan kan beschadigen. Dat gaat ver. Eind vorig jaar veroorzaakte Rajoy nog ophef omdat hij niet zei te begrijpen waarom de straat waar hij als kind had geleefd herdoopt moest worden. Die straat droeg de naam van de franquistische admiraal Salvador Moreno.

De socialisten voeren al geruime tijd strijd om een waarheidscommissie op te richten over de burgeroorlog en het Franco-regime. Huidig premier Sánchez verdedigt de commissie. ‘Als we een ongemakkelijk verleden ontkennen, kunnen we niet bouwen aan een gelukkige toekomst.’