Spaanse premier Rajoy zit op de wip

In Spanje lijkt de val van de regering van premier Mariano Rajoy in de maak. Ciudadanos, de liberale gedoogpartner van Rajoy, eist vervroegde verkiezingen na de veroordeling van de partij wegens corruptie.

Zijn de dagen van Mariano Rajoy als Spaans premier geteld? De conservatieve politicus ligt vrijdag in elk geval zwaar onder vuur van de politieke oppositie. De socialisten losten vrijdagvoormiddag het eerste schot voor de boeg. Zij dienden een motie van wantrouwen in tegen de minderheidsregering van de Galiciër.

Gedoogsteun

Na de zet van de PSOE was het uitkijken naar de positie van Ciudadanos (Burgers). De liberale partij verleende de voorbije twee jaar immers gedoogsteun aan het conservatieve kabinet.

De voorbije maanden waren de spanningen tussen de partijen evenwel al een paar keer opgelopen. Niet het minst omdat steeds meer corruptieaffaires rond de PP, de partij van Rajoy, losbarstten. Ciudadanos maakt van die strijd tegen corruptie al enkele jaren een groot strijdpunt.

Nu lijkt voor Albert Rivera en co. de maat vol. 'De regering van Mariano Rajoy is zwak, nutteloos en onhoudbaar', zei José Manuel Villegas, een kopstuk van de liberale partij, vrijdagmiddag.

De liberalen roepen Rajoy dan ook op om vervroegde verkiezingen uit te schrijven. 'Gaat de premier niet op dat verzoek in, dan dienen we een motie van wantrouwen in het parlement in', voegde Villegas eraan toe.

Corruptieproces

De socialisten en de liberalen grijpen de uitspraak in een corruptieproces rond de PP aan om hun pijlen te richten op Rajoy. Het gaat om de zaak-Gürtel.

De regering van Mariano Rajoy is zwak, nutteloos en onhoudbaar. José Manuel Villegas Kopstuk Ciudadanos

De affaire is in 2007 aan het rollen gegaan met de hulp van een achterdochtig politicus van de PP. In de jaren 2001-2009 is onder de leiding van Francisco Correa smeergeld van bedrijven voor contracten bij bepaalde regionale overheden geïnd en weggesluisd.

De geldstroom zou zijn bijgehouden in een geheime boekhouding die de PP-penningmeester Luis Bárcenas bijhield. Die heeft ook steekpenningen over betrokkenen verdeeld.

Boete voor PP

Een Spaanse rechter veroordeelde de spil in de affaire, Francisco Correa, tot bijna 52 jaar cel wegens fraude en witwassen. Bárcenas moet volgens het vonnis ruim 33 jaar de cel in en 44 miljoen euro boete betalen, onder meer wegens belastingontduiking.

De PP is de eerste partij die wegens corrupte praktijken is veroordeeld.

Maar ook de PP deelt in de klappen. De partij wist volgens de rechters niet precies waar het duistere geld van corrupte ondernemers en politici vandaan kwam, maar profiteerde er graag van. Ze moet wegens deze fout 245.000 euro boete betalen.

Het is het grootste corruptieschandaal in Spanje sinds het herstel van de democratie in de jaren zeventig. De PP is met de boete de eerste partij die wegens corrupte praktijken is veroordeeld.

Premier Rajoy heeft als getuige in het proces verklaard niets van de zaak te hebben geweten. Donderdag omschreef hij de corruptieschandalen rond de PP nog als 'geïsoleerde gevallen'.

Nieuwe verkiezingen

Als Rajoy onder de druk bezwijkt en nieuwe verkiezingen uitschrijft, zou Spanje wel eens een periode van politieke onzekerheid tegemoet kunnen gaan. Volgens de meest recente peilingen haalt geen enkele partij de meerderheid bij een nieuwe stembusslag.

Ciudadanos flirt met 30 procent van de stemmen. De anti-establishmentpartij Podemos (We kunnen), de PP en de socialisten schommelen allemaal rond 20 procent.