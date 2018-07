Spaanse premier beleeft eerste crisis

De minderheidsregering van Pedro Sánchez krijgt in het parlement niet voldoende steun voor haar begrotingsplannen. Meteen duiken vragen op over de overlevingskansen van het socialistische kabinet.

De Spaanse kiezers lijken de inspanningen van de socialistische premier te appreciëren. In een recente peiling stak de PSOE de liberalen van Ciudadanos (Burgers) en de conservatieve PP in een klap voorbij.

Opdoffer

Maar vrijdag incasseerde Sánchez een serieuze opdoffer. In het parlement wist hij niet voldoende steun te verzamelen voor zijn begrotingsplannen voor de periode 2019-2021.

De ploeg-Sánchez stelde voor het tekort op de begroting de volgende jaren minder snel af te bouwen dan tot nu gepland was. 'Op die manier kunnen ministeries de volgende jaren wat extra uitgeven om de welzijnsstaat te herstellen, de openbare gezondheidszorg te verbeteren en de kwaliteit van het onderwijs op te krikken', stelde de Spaanse premier.

Omdat de PSOE slechts 84 van de 350 zitjes bezet in de Spaanse kamer, moest de partij wel op zoek naar partners om haar plannen uit te voeren. Ze keek naar Podemos (We kunnen), de anti-establishmentpartij van Pablo Iglesias, en naar verschillende regionale partijen.

Catalaanse nationalisten

De afgelopen dagen vond volop overleg plaats tussen de partijen. Maar vrijdagvoormiddag volgde een koude douche voor Sánchez. Zowel Podemos als de Catalaanse nationalisten van PDeCat en ERC lieten weten zich te zullen onthouden tijdens de stemming over de begroting.

Overlevingskansen

Meteen beleeft de socialistische premier zijn eerste grote crisis . De nederlaag in het parlement doet ook weer vragen opborrelen over de overlevingskansen van het socialistische kabinet.

Op papier loopt de huidige legislatuur nog tot midden 2020. Sánchez verklaarde afgelopen week in het openbaar nog eens vastbesloten te zijn de hele rit uit te doen. Maar in zijn entourage valt te horen dat de socialist niet bereid is tot gelijk welke toegeving om vervroegde verkiezingen te vermijden.