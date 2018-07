Spaanse premier knoopt dialoog aan met Catalonië

De Spaanse premier, Pedro Sánchez, ontving maandag zijn Catalaanse collega Quim Torra. 'Tijdens het gesprek is een uitstekende basis gelegd voor verdere ontmoetingen om te praten over concrete problemen', klonk het in Madrid.

In Spanje waren de ogen maandag gericht op Madrid. De Spaanse premier Sánchez gooide de deuren van La Moncloa, zijn ambtswoning, open voor zijn Catalaanse evenknie Quim Torra.

De ontmoeting kwam er op initiatief van Sánchez. Sinds de socialist op 1 juni de conservatief Mariano Rajoy opvolgde, reikte hij de Catalanen de hand.

Autonomiestatuut

Sánchez en co. schermden de voorbije weken met een hervorming van de grondwet en van het financieringssysteem van de regio's. En het door het grondwettelijk hof gewraakte autonomiestatuut voor Catalonië zou worden afgestoft.

De Spaanse premier heeft zijn gesprekspartner duidelijk gemaakt dat over onafhankelijkheid niet gepraat kan worden, maar wel over autonomie. Carmen Calvo Spaanse vicepremier

Daarnaast liet de socialistische regering vorige week al zes van de negen opgesloten Catalaanse politici overbrengen van Madrileense naar Catalaanse cellen. De overige drie volgen normaal deze week.

Met die maatregel hoopte Sánchez de spanningen tussen de Spaanse en de Catalaanse autoriteiten wat te laten afnemen. Tegelijk maakte hij wel duidelijk dat een Catalaanse afscheuring van Spanje voor hem onbespreekbaar blijft.

Sfeer

Het was daarom uitkijken naar de sfeer tijdens de ontmoeting tussen de Spaanse en de Catalaanse premier. Want voor Torra is het zelfbeschikkingsrecht van Catalonië net heilig.

Dat maakte de Catalaan ook duidelijk tijdens zijn gesprek met Sánchez. 'De Spaanse premier heeft zijn gesprekspartner duidelijk gemaakt dat over onafhankelijkheid niet gepraat kan worden, maar wel over autonomie. Hij herinnerde er ook aan dat Catalonië al uitgebreide bevoegdheden heeft', stelde de Spaanse vicepremier Carmen Calvo na afloop van het meer dan twee uur durende gesprek.

Ondanks het verschil van mening over een Catalaanse afscheuring van Spanje was de ontmoeting 'nuttig, efficiënt en vlot'. 'De basis is gelegd voor een andere relatie tussen de Spaanse en de Catalaanse regering en voor verdere ontmoetingen om te praten over concrete problemen', maakte Calvo zich sterk.

Sánchez kwam zijn Catalaanse collega deels tegemoet. Zo stemde hij ermee in een reeks Catalaanse wetten, waartegen de vorige Spaanse regering haar veto gesteld had, weer van kracht te laten worden.

'Het gaat om wetten die ertoe moeten leiden dat de Catalanen kunnen terugvallen op een betere gezondheidszorg, de klimaatproblemen beter kunnen aanpakken en de energiearmoede kunnen bestrijden. Dat zijn thema's die de nieuwe Spaanse regering ook na aan het hart liggen', stelde de Spaanse vicepremier.

Om de kentering in de relaties te benadrukken reist Sánchez volgende maand af naar Barcelona om de herdenkingen van de aanslagen van een jaar geleden in Barcelona en Cambrils bij te wonen. Later volgt een nieuwe tête-à-tête tussen de twee regeringsleiders in de Catalaanse hoofdstad.

Barsten in nationalistische kamp

De ontmoeting komt er op een moment dat barsten opduiken in het nationalistische kamp. Sinds Pedro Sánchez Mariano Rajoy als premier verdreef, lijken de verschillende onafhankelijkheidsbewegingen steeds minder doelstellingen, termijnen en methodes om hun eisen te realiseren, te delen.

Aan de ene kant bevinden zich de hardliners. Zij blijven vastbesloten via unilaterale weg de Catalaanse afscheuring van Spanje op vrij korte termijn te bewerkstelligen.

In dat kamp bevinden zich de Catalaanse premier Quim Torra, zijn voorganger Carles Puigdemont en een dozijn parlementsleden van Junts per Catalunya (JxCat). Maar ook de antikapitalistische partij CUP en de burgerbeweging Assemblea Nacional Catalana (ANC) zitten op die lijn.

Pragmatisme

De links-nationalisten van ERC, de centrumrechtse PDeCat - die zich bij de Catalaanse verkiezingen van 21 december vorig jaar nog achter JxCat schaarde - en de culturele beweging Òmnium Cultural zijn dan weer voorstander van een pragmatische aanpak. Zij zien niet langer het nut in van een strategie gebouwd op confrontatie omdat die de afgelopen maanden tot weinig concrete resultaten geleid heeft.