Spaanse premier poogt formatie te reanimeren

Twaalf dagen voor het parlement stemt over zijn tweede mandaat, knoopt de socialist Pedro Sánchez weer gesprekken aan met het radicaal-linkse Unidas Podemos. Hij broedt ook op een grondwetsherziening die politieke impasses moet voorkomen.

Tweeënhalve maand nadat de Spanjaarden naar de stembus getrokken zijn om een nieuw parlement te kiezen, zit de vorming van een nieuwe regering nog altijd muurvast. Aftredend premier Pedro Sánchez was de voorbije weken vergeefs op zoek naar de steun van andere partijen om aan een tweede mandaat te kunnen beginnen.

De tijd dringt nochtans. Want op 22 juli komt het parlement bijeen om te debatteren over de bestuursplannen van de socialist. Een dag later vindt de eerste vertrouwensstemming plaats. Loopt die faliekant af, dan volgt op 25 juli een tweede poging.

Onderspit

Zoals de kaarten nu liggen, zal Sánchez tijdens beide stemrondes het onderspit delven. Steeds meer speculeert Spanje over een nieuwe verkiezingen. Want als tegen half september geen nieuwe bestuursploeg in het zadel zit, volgt een automatische ontbinding van het parlement. Op 10 november zouden de Spanjaarden dan voor de vierde keer in vier jaar naar de stemlokalen moeten om nationale vertegenwoordigers te kiezen.

In een poging dat scenario te vermijden duwt Sánchez donderdag op de reset-knop in de gesprekken met Unidas Podemos. De radicaal-linkse beweging van Pablo Iglesias is de meest voor de hand liggende partner voor de socialist.

'We moeten van onderhandelingsmethode wisselen. Tot nu gingen de gesprekken vooral over de postjes. Maar dat mag niet de prioriteit zijn. We moeten het eerst hebben over pensioenen, jobs, het gezondheidssysteem', zei de aftredende premier donderdag op de Spaanse openbare zender TVE.

Politieke impasse

Hij riep Iglesias en co. op een onderhandelingsteam samen te stellen om zo snel mogelijk een uitweg te zoeken uit de huidige politieke impasse. 'We moeten eerst afkloppen op een regeerakkoord voor de samenstelling van de regering aan bod komt.'

Schermvullende weergave Gesprekken tussen Sánchez en de radicaal-linkse leider Pablo Iglesias (rechts) leverden tot nu niks op. ©AFP

Unidas Podemos aast op enkele portefeuilles in dat kabinet. Maar voor dat scenario loopt Sánchez niet warm. 'Een regering moet intern helemaal coherent zijn. Over belangrijke dossiers bestaan te grote verschillen tussen mijn partij en de partij van Iglesias', stelde de socialist donderdag.

Hij verwees vooral naar het dossier-Catalonië. 'Unidas Podemos is voorstander van een onafhankelijkheidsreferendum, wij niet. Unidas Podemos heeft het over politieke gevangenen (als ze verwijzen naar de Catalaanse politici die in de cel zitten vanwege hun rol in het Catalaanse onafhankelijkheidsproces, red.). Mijn partij heeft het over opgesloten politici.'

Onafhankelijkheidsreferendum

Sánchez vroeg zich hardop af welk standpunt Unidas Podemos gaat innemen als de Catalaanse nationalisten opnieuw een onafhankelijkheidsreferendum organiseren zonder goedkeuring van de Spaanse regering. 'Gaat de partij dan de kant kiezen van de Spaanse regering als die Catalonië opnieuw onder voogdij van Madrid moet plaatsen? De Spaanse regering moet in dergelijke dossiers op een lijn zitten.'

De socialist benadrukte dat hij niet bewust aanstuurt op nieuwe verkiezingen. Hij opperde wel de grondwet aan te passen zodat een herhaling van de huidige politieke impasse uitgesloten is nu het tweepartijenstelsel in Spanje definitief begraven lijkt.