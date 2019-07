Spaanse premier verliest vertrouwensstemming

De ontslagnemende Spaanse premier Pedro Sánchez heeft dinsdag geen meerderheid gekregen voor zijn nieuwe regering.

De sociaaldemocraat Sánchez hoopte met de steun van 176 van de 350 leden van het Spaanse parlement weer als volwaardige premier aan het werk te kunnen. Maar omdat zijn partij PSOE maar 123 zetels in het halfrond bezet, was Sánchez aangewezen op externe steun.

Unidos Podemos was aanvankelijk bereid Sánchez te steunen. Door onenigheid over de rol van partijleider Pablo Iglesias in de regering, zag de radicale links-populistische partij uiteindelijk af van die steun. Ondanks een ultieme verzoeningspoging door de PSOE onthield Unidos Podemos zich dinsdag bij de stemming.

Donderdag kan het parlement nog één keer over Sánchez' regering stemmen en dan is een gewone meerderheid goed. Met andere woorden: zolang er meer ja- dan nee-stemmen zijn, kan Sánchez aan de slag. Maar als Iglesias niet van gedachten verandert, zit de premier opgezadeld met een zwakke PSOE-minderheidsregering.

Nieuwe verkiezingen

Als er geen nieuwe regering-Sánchez van de grond komt, komen er in november waarschijnlijk opnieuw verkiezingen in Spanje, de vierde stembusgang in vier jaar tijd. De politieke partijen kunnen dat scenario nog verhinderen door tegen half september alsnog een regering in stelling te brengen.