Spaanse regering blaast dialoog met Catalanen op

De ploeg van socialistisch premier Pedro Sánchez stelt de Catalaanse nationalisten een ultimatum: als ze zich volgende week niet achter de Spaanse begroting scharen, wenken vervroegde verkiezingen en een rechtse meerderheid.

Met de Catalaanse nationalisten valt niet te praten. En dus blaast de Spaanse regering de dialoog met de bestuursploeg in Barcelona op. Dat was kort samengevat de boodschap die de Spaanse vicepremier Carmen Calvo vrijdag na afloop van de ministerraad te brengen had.

De forse beslissing kwam er aan het eind van een bewogen week voor premier Pedro Sánchez en zijn beleidsploeg. In een poging de impasse in het Catalaanse dossier te doorbreken had de socialist de Catalaanse onafhankelijkheidspartijen enkele dagen geleden voorgesteld een 'bemiddelaar' aan te stellen.

Hoogverraad

Het voorstel kwam hem op bakken kritiek te staan. Vooral de conservatieve Partido Popular (Volkspartij, PP), het liberale Ciudadanos (Burgers) en het extreemrechtse VOX schoten met scherp. PP-leider Pablo Casado beschuldigde Sánchez van 'hoogverraad'. Liberaal kopman Albert Rivera waarschuwde de socialist 'de nationale soevereiniteit niet te verkopen'.

U bent allemaal getuige: we hebben het geprobeerd. Jarenlang drongen de Catalanen aan op een dialoog. We hebben de hand uitgestoken. Maar als ze onder deze voorwaarden niet willen praten, dan trekken we er beter de stekker uit. Carmen Calvo Spaanse vicepremier

Om de druk op de Spaanse premier te verhogen riepen de rechtse partijen de Spanjaarden zelfs op zondag massaal naar Madrid af te zakken. 'We moeten hem uit La Moncloa (de ambtswoning van de Spaanse premier, red.) verdrijven', luidde het.

Maar niet alleen in rechtse kringen viel het initiatief slecht. Ook in socialistische rangen klonk gegrom. Onder meer partijcoryfee en oud-premier Felipe González nam Sánchez zwaar onder vuur.

Onderhandelingstafel

Desondanks bleef de Spaanse regering de voorbije dagen proberen de Catalaanse nationalisten aan de onderhandelingstafel te krijgen. Die hielden de boot evenwel af zolang Madrid zich niet bereid verklaarde te praten over een referendum rond het Catalaans zelfbeschikkingsrecht.

Zonder die garantie dreigden de Catalaanse partijen er ook mee volgende week tegen de Spaanse begroting te stemmen. Die is dan gedoemd te stranden in het parlement.

Stekker eruit

'U bent allemaal getuige: we hebben het geprobeerd. Jarenlang drongen de Catalanen aan op een dialoog. We hebben de hand uitgestoken. Maar als ze onder deze voorwaarden niet willen praten, dan trekken we er beter de stekker uit', zei Spaans vicepremier Calvo vrijdag. 'De nationalisten mogen nu uitleggen waarom ze een behoorlijk redelijk aanbod tot dialoog naast zich neerleggen.'

De Spaanse regering heeft beslist het pad van de dialoog te verlaten en te bezwijken voor partijen die tegen democratie en tegen dialoog zijn. Het ontbreekt Sánchez aan moed om zijn retoriek in de praktijk te brengen.

De Spaanse regering voerde de druk op de Catalaanse onafhankelijkheidspartijen - het conservatieve PDeCat en het linkse ERC - meteen ook op. 'Zij moeten nu beslissen of ze woensdag tegen de begroting stemmen. Maar ze moeten wel beseffen dat deze legislatuur snel tot een einde kan komen zonder begroting.'

Met andere woorden: als de Catalanen tijdens de stemming over de budgettaire plannen voor dit jaar niet het kamp van Sánchez kiezen, komen vervroegde Spaanse parlementsverkiezingen heel dichtbij. Mogelijk zelfs al eind mei, op de dag van de Europese verkiezingen.

Nachtmerriescenario

Sánchez en co. hopen wellicht dat de vrees voor een zege van de rechtse partijen de Catalaanse nationalisten alsnog op andere gedachten brengt. Een meerderheid van de PP, Ciudadanos en VOX is voor hen een nachtmerriescenario. Die partijen zijn hevig gekant tegen Catalaans zelfbestuur.