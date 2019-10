Spaanse regering dreigt in te grijpen in Catalonië na geweld

De Catalaanse hoofdstad Barcelona had dinsdag veel weg van een oorlogsslagveld nadat protesten tegen de veroordeling van Catalaanse leiders op geweld uitgedraaid was.

De waarschuwing komt er nadat de protesten tegen de veroordeling van twaalf Catalaanse leiders dinsdag in verschillende grote Catalaanse steden geëindigd zijn in geweld.

De Catalaanse hoofdstad Barcelona had dinsdagavond veel weg van een slagveld. Voor de tweede dag op rij trokken voorstanders van onafhankelijkheid de straat op om hun ongenoegen te uiten over de veroordeling van twaalf Catalaanse leiders. Samen kregen ze maandag 100 jaar cel vanwege hun rol in het streven naar afscheuring van Spanje twee jaar geleden.

Ondanks wegblokkades verliepen de acties in de loop van dinsdag aanvankelijk vreedzaam. Maar dat veranderde 's avonds toen manifestanten in Barcelona wilden optrekken naar de vertegenwoordiging van de Spaanse regering in de Catalaanse hoofdstad.

Brand

Verschillende betogers raakten slaags met de ordediensten. Actievoerders staken ook containers in brand en bekogelden de politie met stenen, Bengaals vuur en andere voorwerpen. Spaanse en Catalaanse agenten reageerden met forse charges. Ze pakten zeker 25 mensen op.

Niet alleen in Barcelona liepen de protesten uit de hand. Ook in andere grote Catalaanse steden zoals Tarragona, Lleida en Girona liepen de spanningen tussen betogers en ordetroepen flink op. Maandag hadden boze Catalanen de luchthaven van Barcelona ook al lamgelegd.

De incidenten zetten de Spaanse regering er in de nacht van dinsdag op woensdag toe aan forse taal te spreken. De socialistische ploeg van premier Pedro Sánchez waarschuwde de onruststokers dat ze niet zal aarzelen in te grijpen als het geweld aanhoudt.

Nationale veiligheid

'De Spaanse regering heeft maar een doelstelling: de veiligheid en het vreedzaam samenleven in Catalonië verzekeren. En ze zal dat vastberaden, proportioneel en eensgezind doen', luidde het in een mededeling.

Clandestiene groep achter protesten In Catalonië houdt het protest tegen de veroordeling van nationalistische leiders aan. Tot de acties werd onder meer opgeroepen door Tsunami Democràtic, een nieuwe speler in het pro-onafhankelijkheidskamp. Die zat bijvoorbeeld achter het protest op de Barcelonese luchthaven maandag. Al weken zette dat platform de Catalanen via sociale media aan tot een ‘geweldloze campagne van burgerlijke ongehoorzaamheid’. Wie er precies achter zit, is vooralsnog onduidelijk. De leden communiceren via versleutelde applicaties en verspreiden hun boodschap in de eerste plaats via de berichtendienst Telegram. Maandag lanceerde Tsunami Democràtic een eigen mobiele applicatie. Wie die wil gebruiken, heeft een QR-code nodig. Die kan enkel een lid van het platform je bezorgen.

Madrid kan bijvoorbeeld de 'wet op de nationale veiligheid' toepassen. Daardoor komen alle politiediensten in Catalonië onder controle van de Spaanse regering te staan. Vandaag stuurt de Catalaanse regering de regionale politie, de Mossos d'Esquadra, aan.

Volgens de ploeg-Sánchez probeert een 'minderheid geweld te installeren in de Catalaanse straten, vooral in Barcelona, Girona, Tarragona en Lleida. 'Dit gaat niet meer om een vreedzame burgerbeweging maar om een actie die gecoördineerd werd door groepen die geweld gebruiken in de straten om het vreedzaam samenleven in Catalonië te verstoren.'

Meer acties

De rellen laten zich ook woensdagmorgen nog voelen in Catalonië. Het verkeer verloopt niet overal even vlot omdat actievoerders op verschillende plaatsen de infrastructuur beschadigd hebben.

De regio maakt zich op voor een derde bewogen dag. Woensdag sluiten de studenten zich bij het protest aan. Tot en met vrijdag ruilen zij de schoolbanken in voor manifestaties in de straten.

Vanop vijf verschillende plaatsen in Catalonië vertrekken woensdag ook 'Marsen voor de Vrijheid' met bestemming Barcelona. Daar hopen ze vrijdag, na 100 kilometer stappen, te arriveren.