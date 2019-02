Spanjaarden op 28 april naar stembus

De vervroegde parlementsverkiezingen drongen zich op nadat de begroting van de regering van premier Pedro Sánchez woensdag weggestemd was in het parlement.

De Spaanse premier, Pedro Sánchez, had vrijdagmorgen zijn regering bijeengeroepen voor een extra ministerraad. Op de agenda stond slechts één punt: de ontbinding van het parlement en de organisatie van vervroegde parlementsverkiezingen.

Een nieuwe stembusslag was onafwendbaar geworden nadat een meerderheid van het Spaanse parlement woensdag de begroting voor 2019 verworpen had. Het lot van de socialistische minderheidsregering was bezegeld toen de Catalaanse nationalistische partijen beslist hadden het budgettaire plan naar de prullenmand te verwijzen.

Sociale begroting

'Ik heb de regering en de koning voorgesteld het parlement te ontbinden en op 28 april nationale parlementsverkiezingen te organiseren', stelde Sánchez na afloop van de ministerraad op een persconferentie.

Ik heb de regering en de koning voorgesteld het parlement te ontbinden en op 28 april nationale parlementsverkiezingen te organiseren. Pedro Sánchez Spaanse premier

De premier haalde uit naar de partijen die de begroting verworpen hebben. 'Het waren goede plannen voor de Spanjaarden en voor de verschillende Spaanse regio's. Een sociale begroting na zeven jaar besparingen', klonk het.

Sinds hij op 1 juni vorig jaar aan de macht kwam, had Sánchez enkele duidelijke prioriteiten. 'De economie moderniseren, groei creëren en de staat versterken', stelde hij.

Rechtse partijen

Tegelijk waarschuwde hij de Spaanse kiezers al goed na te denken over hun stem. 'We streven naar een Spanje waarin plek is voor alle Spanjaarden. In het Spanje dat de drie rechtse partijen voorstaan, is dat niet het geval', zei hij.

De socialist verwees naar de conservatieve Partido Popular (PP), het liberale Ciudadanos en het extreemrechtse VOX. Volgens de peilingen halen die drie partijen een meerderheid bij nieuwe nationale verkiezingen. Begin dit jaar gingen ze ook in Andalusië al met elkaar in zee om de vorming van een nieuwe linkse regering te voorkomen in de zuidelijke regio.

Europa

De vervroegde Spaanse verkiezingen zadelen de Europese leiders wellicht ook met wat extra hoofdbrekens op. Politieke onzekerheid, en eventueel een lange regeringsvorming, in de vierde economie van de eurozone kan Europa missen als kiespijn.

We streven naar een Spanje waarin plek is voor alle Spanjaarden. In het Spanje dat de drie rechtse partijen voorstaan, is dat niet het geval. Pedro Sánchez Spaanse premier

De Europese Unie gaat al onstabiele tijden tegemoet door het Britse vertrek. Daarnaast valt een nieuwe begrotingsclash met de populistische regering in Rome dit voorjaar niet uit te sluiten. Of zelfs een val van de Italiaanse regering.