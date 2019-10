Spanje: 'Zou onbegrijpelijk zijn als België voortvluchtigen niet uitlevert'

De Spaanse vicepremier Carmen Calvo waarschuwt dat de bilaterale relaties met ons land schade dreigen op te lopen als de Belgische justitie de Catalaanse ex-premier Carles Puigdemont niet uitlevert.

De Catalaanse kwestie lijkt de relaties tussen Spanje en België weer op scherp te zetten. Dat suggereren enkele uitspraken van de nummer twee van de Spaanse regering, Carmen Calvo.

'De Spaanse regering zou niet begrijpen dat België mensen die op de vlucht zijn voor de Spaanse justitie, niet uitlevert', zei de Spaanse vicepremier dinsdag op de Spaanse radiozender Onda Cero.

De verklaringen kwamen er op de dag dat de Brusselse raadkamer zich normaal zou buigen over het Europese aanhoudingsbevel tegen de voormalige Catalaanse premier Carles Puigdemont. Maar die stelde de zitting uit naar 16 december.

Geen keuze

De Spaanse justitie wil Puigdemont berechten vanwege zijn rol in het Catalaanse onafhankelijkheidsproces twee jaar geleden. Ze beschuldigt hem van opruiing en misbruik van overheidsgeld.

Volgens Carmen Calvo kan België niet anders dan Puigdemont uitleveren aan Spanje nu het Spaanse hooggerechtshof negen andere Catalaanse leiders veroordeeld heeft tot 100 jaar cel. 'In tegenstelling tot vorig jaar is het voor België moeilijker niet in te gaan op het Spaanse verzoek want er is nu een uitspraak van het hooggerechtshof.'

Legt justitie in ons land het Spaanse verzoek toch naast neer, dan zou de Spaanse regering dat 'van weinig respect vinden getuigen tegenover een volwaardige democratie als de Spaanse'. De bilaterale relaties dreigen dan schade op te lopen, waarschuwde Calvo.

'Als die situatie zich voordoet, zullen we beslissingen nemen', luidde het. Welke maatregelen Madrid voor ogen heeft, liet ze in het midden.

Scheiding der machten

De uitspraken van Carmen Calvo ontsnapten niet aan de aandacht van de advocaten van Carles Puigdemont. 'De verklaringen van de Spaanse vicepremier helpen ons enorm. We bedanken haar dan ook', zei de Spaanse advocaat Gonzalo Boye dinsdag.

Volgens hem vormen ze een aanval op de scheiding der machten. 'De Spaanse minister zegt dat de diplomatieke relaties tussen België en Spanje schade zullen oplopen terwijl het hier gaat gaat om een louter juridische kwestie, of dat dachten wij toch.'

Bilaterale spanningen

Het zou niet de eerste keer zijn dat de Catalaanse kwestie spanningen veroorzaakt tussen België en Spanje. Madrid uitte de voorbije twee jaar meer dan eens zijn ongenoegen over uitspraken van Belgische politici over het Catalaanse dossier. Vorig jaar riep Spanje de Belgische ambassadeur in Madrid, Marc Calcoen, zelfs op het matje omdat toenmalig Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans Spanje 'beledigd had'.

In een brief aan de voormalige Catalaanse parlementsvoorzitter Carme Forcadell - een van de negen veroordeelde Catalaanse leiders - schreef de N-VA'er destijds dat 'de centrale overheid in Spanje niet in staat is aan de voorwaarden te voldoen om deel uit te maken van een moderne, democratische Europese Unie'.