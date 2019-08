Spanje biedt migrantenschip Open Arms veilige haven

De bemanning van het vaartuig slaat het aanbod evenwel af 'vanwege de noodsituatie aan boord'. Het schip met meer dan honderd opvarenden dobbert al ruim twee weken rond voor de kust van Italië.

Na ruim twee weken politiek getouwtrek is misschien een oplossing in de maak voor de Open Arms. Het schip heeft 107 migranten, het leeuwendeel Afrikanen, aan boord en ligt al een tijd voor anker voor het Italiaanse eiland Lampedusa.

Daar kan het evenwel niet aanmeren. Sinds Matteo Salvini het in juni vorig jaar tot Italiaans minister van Binnenlandse Zaken schopte, ontzegt hij migrantenschepen systematisch de toegang tot de havens in zijn land.

Europese deal

Met dat standpunt hoopte hij de Europese Unie ertoe aan te zetten snel een gezamenlijk migratiebeleid uit te stippelen zodat Italië en Griekenland niet langer alleen zouden moeten opdraaien voor de opvang van vluchtelingen. Salvini eist dat de inspanningen verdeeld worden over alle lidstaten.

Een Europese deal over de kwestie is er nog altijd niet. Als zich de voorbije maanden problemen stelden rond een migrantenboot, werd door de Europese leiders dossier per dossier een oplossing gezocht.

Salvini's harde standpunt leidde er wel toe dat het afgelopen jaren veel minder migranten voet aan wal zetten in de derde economie van de eurozone. Voor veel vluchtelingen werd Spanje de toegangspoort tot Europa.

Algeciras

De vierde economie van de eurozone zou ook dat ook wel eens kunnen worden voor de opvarenden van de Open Arms. Want de Spaanse premier, Pedro Sánchez, stelde het schip zondag voor aan te meren in de haven van Algeciras.

Deze beslissing rechtvaardigt mijn harde standpunt. De aanhouder wint. Elke andere minister was waarschijnlijk onder de druk bezweken. Matteo Salvini Italiaanse vicepremier

Van daaruit zouden ze dan verdeeld worden over andere Europese lidstaten. Frankrijk, Duitsland, Roemenië, Portugal en Luxemburg hadden de voorbije dagen al aangeboden te helpen bij de opvang.

'Door de onbegrijpelijke houding van de Italiaanse vicepremier en de problemen waarmee andere landen in het gebied van de Middellandse Zee kampen, heeft de Spaanse regering beslist opnieuw een uitweg te bieden want aan boord van het schip dreigt een humanitaire crisis', klonk het.

Ook vorig jaar had Sánchez al eens een veilige haven geboden aan een migrantenschip dat al weken in de Middellandse Zee ronddobberde. Net als toen koppelde de socialist ook zondag een oproep aan de geste. 'Europa moet met een ordentelijke, solidaire oplossing op de proppen komen.'

Aanhouder wint

Salvini reageerde verheugd op het Spaanse aanbod. 'Deze beslissing rechtvaardigt mijn harde standpunt. De aanhouder wint. Elke andere minister was waarschijnlijk onder de druk bezweken', stelde hij op Facebook.

Door de onbegrijpelijke houding van de Italiaanse vicepremier en de problemen waarmee andere landen in het gebied van de Middellandse Zee kampen, heeft de Spaanse regering beslist opnieuw een uitweg te bieden want aan boord van het schip dreigt een humanitaire crisis. Pedro Sánchez Spaanse premier

Even voor Spanje de Open Arms een veilige haven geboden had, waren in Italië wel 27 onbegeleide minderjarigen van het schip aan wal gegaan. Zeer tegen de zin van Salvini. Die stelde meteen dat 'premier Giuseppe Conte voor hen verantwoordelijk is'.

Dat de Italiaanse vicepremier het spel hard speelt, hoeft niet te verbazen. Anderhalve week geleden blies hij het verstandshuwelijk met de links-populistische Vijfsterrenbeweging op.

De leider van de uiterst rechtse Lega stuurt aan op vervroegde verkiezingen in oktober. Hij is vastbesloten van migratie een van de belangrijkste thema's van een electorale race te maken.

Noodtoestand

Of de ruim 100 migranten die nu nog op de Open Arms zitten ook effectief in Algeciras, in het zuiden van Spanje, zullen aanmeren, is nog even afwachten. In een eerste reactie verwierp de bemanning het aanbod vanwege de 'noodsituatie aan boord'.