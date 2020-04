Spanje gaat in vier stappen naar nieuw normaal

De Spaanse regering vergaderde dinsdag de hele dag over de versoepeling van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Als alles goed gaat, moet de toestand tegen eind juni genormaliseerd zijn.

De Spaanse aanpak is geografisch gespreid en zal verlopen in vier stappen, maakte premier Pedro Sánchez dinsdagavond bekend. Fase nul is de voorbereiding van de versoepeling. Die wordt nu ingezet.

De regio's moeten de voorbereidingen treffen maar evenzeer voldoen aan een reeks medische criteria. Het aantal nieuwe besmettingen en ziekenhuisopnames moet omlaag. Die trends geven aan of de regio's klaar zijn voor de versoepeling.

Handelszaken en hotels

In fase 1 volgt de eerste versoepeling. Dan kunnen handelszaken onder strikte voorwaarden weer openen. Voor de 65-plussers komen er speciale uren om in kleinere winkels inkopen te doen. Ook worden hotels en toeristische verblijven geopend, maar zonder gemeenschappelijke ruimten.

In principe begint die fase op 11 mei. Enkele kleinere eilanden van de Balearen en de Canarische Eilanden mogen al versoepelen vanaf 4 mei omdat het besmettingsrisico er laag is. Sánchez benadrukte dat de maatregelen geleidelijk en 'asymmetrisch' doorgevoerd worden.

Als we onze vrijheid willen heroveren, moeten we de criteria van de gezondheidsautoriteiten volgen. Pedro Sánchez Spaanse premier

In fase 2 worden meer activiteiten toegelaten. Ook restaurants en cinema's kunnen dan open, maar telkens met beperkte capaciteit. De lessen in het onderwijs worden niet hernomen, maar kinderen onder de zes jaar mogen wel naar de schoolopvang.

In fase drie worden nog meer restricties opgeheven, maar toch blijven beperkingen gelden. Alle zaken die opengaan, mogen niet op volle capaciteit werken en onbegrensd reizen blijft voorlopig verboden. Ook thuiswerken blijft aanbevolen, zeker tot in fase drie.

Iedere fase duurt minstens twee weken. Het exitplan moet in een achttal weken afgerond zijn. 'Als de evolutie van het virus het toestaat voor alle regio's', stelde Sánchez. Volgens hem is een geografisch gespreide aanpak de beste manier om het plaatselijke risico in te schatten en maatregelen te nemen.

Toerisme

De gedifferentieerde aanpak is logisch omdat sommige regio's of steden veel lagere cijfers over de verspreiding van het virus kunnen voorleggen. De Balearen, de Canarische Eilanden, Andalusië, Valencia, Asturië en Murcia hebben de verspreiding beter onder controle dan andere regio's. De Canarische Eilanden dringen erop aan sneller een herstart te mogen maken om zoveel mogelijk van het toeristisch seizoen te redden.

Ook in de plannen van de Spaanse regering gaat veel aandacht naar het toerisme. Dat is niet verwonderlijk, het toerisme is goed voor 12 procent van het bruto binnenlands product.

Maar Sánchez bleef voorzichtig. Hij waarschuwde dat het coronavirus 'uitzonderlijk besmettelijk is'. 'Als we onze vrijheid willen heroveren, moeten we de criteria van de gezondheidsautoriteiten volgen. We doen dat niet uit frivoliteit, we doen het om ons te beschermen.'