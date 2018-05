Spanje geeft Catalonië autonomie terug

De Spaanse regering heft zeer binnenkort de curatele over Catalonië op. 'Zodra de nieuwe Catalaanse regering officieel in dienst getreden is, krijgt de regio haar autonomie terug', luidde het dinsdagavond.

Meer dan 200 dagen nadat de Spaanse senaat de regering in Madrid de toestemming gegeven had om Catalonië onder haar rechtstreeks bestuur te brengen, maakt Spaans premier Mariano Rajoy zich op om het beruchte artikel 155 van de grondwet - dat dergelijke curatele mogelijk maakt - op te heffen.

Dat was dinsdagavond te horen in Spaanse regeringskringen. De intrekking van artikel 155 komt dichterbij nadat de Catalaanse premier, Quim Torra, enkele toegevingen gedaan heeft rond de vorming van zijn regering.

Tien dagen geleden had de nationalistische hardliner een eerste keer een ministerploeg in stelling gebracht. Maar Rajoy weigerde die goed te keuren omdat op het lijstje consellers twee Catalaanse politici stonden die in een Madrileense cel zaten; twee andere kandidaat-ministers zitten in België.

In een poging de impasse te doorbreken verving Torra de omstreden consellers door vier politici die geen juridische besognes hebben. Daarop liet Madrid weten de benoeming van de nieuwe regering 'woensdag of donderdag' officieel te publiceren.

'De rechtsstaat heeft gewonnen. In de nieuwe Catalaanse regering zullen geen politici zitten die opgesloten zijn of naar het buitenland gevlucht zijn. Evenmin is er plaats voor Carles Puigdemont', stelde de Spaanse regering tevreden vast.

Zodra de nieuwe bestuursploeg officieel in dienst getreden is, trekt de Spaanse regering artikel 155 in en krijgt Catalonië haar autonomie terug.

Het was de eerste keer in de geschiedenis van de Spaanse democratie dat de regering in Madrid een regio haar bevoegdheden afnam.

De ploeg-Rajoy zal de volgende maanden ongetwijfeld met argusogen volgen wat zich in Catalonië afspeelt. De Spaanse premier heeft al gewaarschuwd dat hij niet zal aarzelen weer in te grijpen zodra de nieuwe Catalaanse regering buiten de lijntjes kleurt.