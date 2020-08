Spanje gooit leger in strijd tegen coronavirus

De Spaanse premier Pedro Sánchez schakelt het leger in om de tweede coronagolf in zijn land te bestrijden.

Spanje slaagt er niet in de tweede coronagolf te bedwingen. Daarom schakelt premier Pedro Sánchez het leger in. 'Regiobesturen kunnen een beroep doen op militairen bij het opsporen van besmettingen.'

De Spaanse politieke wereld ontwaakt na enkele weken zomerrust. Om een streep te trekken onder het reces trommelde premier Sánchez dinsdag zijn regeringsploeg op voor overleg. Net als voor de zomervakantie domineerde één thema de gesprekken: de coronapandemie.

Toen het longvirus begin dit jaar voet aan wal zette op het Europese vasteland, was Spanje met Italië een van de zwaarst getroffen landen. Nu Sars-CoV-2 een tweede offensief ingezet heeft op het oude continent, ligt de vierde economie van de eurozone weer in de vuurlinie. Sinds het begin van de crisis zijn al meer dan 405.000 besmettingen geregistreerd. Bijna 29.000 mensen bezweken aan Covid-19.

Eerst deed de opflakkering zich vooral voor in enkele streken in Catalonië. Maar intussen waart corona meer rond in regio's als Aragón, Madrid, Baskenland, La Rioja, Navarra en op de Balearen, met populaire vakantie-eilanden als Mallorca en Ibiza. De forse toename van het aantal besmettingen leidt ook tot een stijging van de ziekenhuisopnames. De voorbije zeven dagen belandden net geen 1.300 coronapatiënten in het hospitaal.

Zorgwekkend

'De trend in de grafiek van de besmettingen is zorgwekkend', stelde Sánchez dinsdag na afloop van de ministerraad. 'Maar we mogen ons niet laten verlammen door angst. De toestand is niet zo ernstig als in maart', voegde hij eraan toe.

De Spaanse premier maakte zich sterk dat zijn land vandaag beter gewapend is om de uitdagingen aan te gaan. 'We kennen het virus beter. We hebben meer materiaal ter beschikking en we kunnen vandaag veel meer testen uitvoeren.'

Toch is in sommige streken reden tot bezorgdheid, gaf hij toe. 'Sommige provincies slagen er beter in het virus onder controle te houden. Andere hebben grote problemen om de situatie het hoofd te bieden.'

De socialistische leider riep de regiobesturen in dat geval op de noodtoestand uit te roepen zodat ze meer armslag krijgen om de coronacrisis te bestrijden. Tegelijkertijd maakte hij bekend dat het leger klaar staat om bij te springen. 'De regio's kunnen een beroep doen op 2.000 manschappen van het leger. Die kunnen ingezet worden om besmette mensen en hun contacten op te sporen.'

Coronaregels naleven

Daarnaast drong Sánchez er bij de regionale besturen en bij de Spaanse burgers op aan gebruik te maken van de tracingapp die de Spaanse overheid heeft laten ontwikkelen. Die heeft volgens hem haar nut al bewezen en 'kan de impact van de epidemie met 30 procent verminderen'.

De Spaanse premier riep alle Spanjaarden op hun verantwoordelijkheid op te nemen in de strijd tegen corona. Het longvirus kreeg de afgelopen weken op verschillende plaatsen in het land vrij spel omdat veel jongeren na ruim drie maanden lockdown de teugels vierden en het niet zo nauw namen met de regels van social distancing. Ze stortten zich in het nachtleven en bouwden feestjes op stranden en in parken.