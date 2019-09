Spanje houdt andermaal verkiezingen

Sánchez riposteerde dat de PSOE die drie punten al maanden propageert, en Ciudadanos dus geen reden heeft om zijn kabinet tegen te houden. Wat Ciudadanos-leider Albert Rivera dinsdag dan weer wegwuifde als 'een collectie leugens'.

Zo trachten de Spaanse partijen de schuld voor de aanhoudende politieke impasse in de vierde economie van de eurozone elkaar in de schoenen te schuiven. Of de zoveelste verkiezingen uitsluitsel bieden, is hoogst onzeker. Sánchez' PSOE zou opnieuw de grootste partij worden, en nog zetels winnen, maar een volstrekte meerderheid zou er weer niet inzitten.