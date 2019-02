'Spanje kan migranten naar Marokko sturen'  

Spanje en Marokko sloten een akkoord over het terugsturen van onderschepte illegale migranten naar Marokko. De deal komt de regering in Madrid goed uit in de aanloop naar de verkiezingen van april.

Hoewel de Spaanse regering op haar laatste benen loopt, lijkt ze er toch nog in geslaagd een succesje te boeken in een heikel dossier. Volgens Spaanse regeringsbronnen heeft Madrid met Marokko een akkoord bereikt over de opvang van illegale migranten.

Sinds de Libische kust vrijwel hermetisch is afgesloten voor vluchtelingen en Italië consequent migranten weigert, is Marokko het favoriete vertrekpunt richting Europa voor illegalen. De sloepen van de mensensmokkelaars maken gebruik van zeeroutes die eveneens populair zijn bij drugshandelaars.

Aan wal in Andalusië

Al snel komen die boten tussen de kust van Marokko en Spanje terecht in een zone waarvoor beide landen verantwoordelijk zijn. Wie nu in dat gebied wordt opgepikt door de Spaanse reddingsdiensten, de Salvamento Marítimo, gaat automatisch aan wal in Andalusië. Zelfs als de dichtstbijzijnde veilige haven in Marokko ligt.

Voortaan kunnen illegale migranten die door de Salvamento Marítimo gered of onderschept zijn, ook naar Marokko gebracht worden als in dat land de dichtstbijzijnde veilige haven ligt.

Door de deal die Madrid met Marokko sloot, komt daar verandering in. 'Voortaan kunnen illegale migranten die door de Salvamento Marítimo gered of onderschept zijn, ook naar Marokko gebracht worden als in dat land de dichtstbijzijnde veilige haven ligt', meldden drie regeringsbronnen aan de Spaanse krant El País. De overeenkomst is een nieuw middel in de strijd tegen de illegale vluchtelingenstroom.

In het akkoord staat ook dat Marokko financiële steun krijgt voor de uitbouw van zijn kustwacht. Spanje gaat ervan uit dat de financiering van het akkoord gedeeltelijk gedragen zal worden door de Europese Unie.

Opsteker voor Sánchez

De deal is een opsteker van de ontslagnemende Spaanse premier Pedro Sánchez. De migratiestroom is sinds vorig jaar een groot politiek thema in de vierde economie van de eurozone. In 2018 raakten 64.298 migranten Spanje illegaal binnen. Dat is meer dan een verdubbeling in vergelijking met 2017.

Sánchez begon zijn regeerperiode in juni vorig jaar met de opvang van de opvarenden van de Aquarius, een ngo-reddingsschip waarvoor Italië zijn havens sloot. Dat leverde hem internationale sympathie op, maar bracht de discussie over migratie helemaal op het politieke voorplan in eigen land. De kwestie leefde voordien nauwelijks in Spanje.

Extreemrechts

Bij de regionale verkiezingen in Andalusië, op 2 december van vorig jaar, speelde de migratieproblematiek, naast de Catalaanse kwestie, een belangrijke rol. De stembusslag draaide uit op een electorale afknapper voor Sánchez' partij: de PSOE bleef weliswaar de grootste maar verloor voor het eerst in bijna vier decennia de macht in de regio.

Dat was vooral een gevolg van de doorbraak van het extreemrechtse VOX. Die partij veroverde 12 zitjes in het Andalusische parlement. Dat was net voldoende om een regering van conservatieven en liberalen aan de macht te helpen. De rechtse partijen hadden in hun programma allemaal strengere maatregelen tegen illegale immigranten opgenomen.