Spanje komt met nieuw internationaal aanhoudingsbevel tegen Puigdemont

Na het referendum en de mislukte poging om de onafhankelijkheid van Cataloniƫ uit te roepen, in 2017, werd Puigdemont al gezocht door de Spaanse autoriteiten. Hij ging daarop in ballingschap naar Belgiƫ. Eerder dit jaar werd het Spaanse arrestatiebevel ingetrokken, waardoor hij zich vrij buiten Spanje kan verplaatsen. Nu is er dus een nieuw internationaal aanhoudingsbevel.