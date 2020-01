Spanje laat Junqueras niet zetelen in Europees Parlement

Het hooggerechtshof in Madrid weigert de voormalige Catalaanse vicepremier te erkennen als lid van het Europese halfrond omdat hij vorig jaar veroordeeld is tot 13 jaar cel en in die periode geen politieke of openbare functies mag uitoefenen.

In de saga rond Oriol Junqueras is donderdag weer een episode bijgeschreven. Deze keer hield het Spaanse hooggerechtshof de pen vast. Het hoogste rechtsorgaan in Madrid besliste dat de voormalige Catalaanse vicepremier op 13 januari niet zijn functie van Europees Parlementslid kan opnemen.

Junqueras had, net als de Catalaanse ex-premier Carles Puigdemont en ex-minister Toni Comín, op 26 mei vorig jaar bij de Europese verkiezingen een zetel veroverd in het Europese halfrond. Spanje eiste dat ze in Madrid eerst getrouwheid aan de Spaanse grondwet zouden zweren voor ze in Brussel konden zetelen. Vanwege juridische beslommeringen in hun vaderland konden of deden de drie Catalaanse leiders dat niet.

Onschendbaarheid

Op vraag van Junqueras boog het Europees Hof van Justitie zich eind vorig jaar over de zaak. Het stelde Spanje in het ongelijk. 'Zodra een politicus op een lijst met Europese verkozenen staat, kan hij zetelen en geniet hij immuniteit', luidde het.

Volgens het Spaanse recht kan een politicus geen aanspraak maken op immuniteit als hij deelneemt aan verkiezingen op een moment dat hij al terechtstaat. Spaans hooggerechtshof

Met andere woorden: Spanje kan politici niet alleen niet verplichten eerst in Madrid hun ambt 'op te halen' voor ze naar Brussel kunnen afreizen, de drie Catalaanse politici genoten sinds de openingszitting van het Europees Parlement op 2 juli vorig jaar ook onschendbaarheid. 'En enkel het Europees Parlement kan die opheffen', gaf het EU-Hof nog mee.

Na de uitspraak drong de advocaat van de Spaanse staat, die de belangen van het land behartigt, er bij het Spaanse hooggerechtshof op aan Junqueras tijdelijk vrij te laten en zijn functie van Europees Parlementslid te laten opnemen. Het voorzitterschap van het Europese halfrond liet begin deze week dan weer weten dat het Junqueras, Puigdemont en Comín op 13 januari officieel als lid zou erkennen.

Geen politieke functie

In het geval van Junqueras steekt het Spaanse hooggerechtshof daar nu een stokje voor. Het wijst erop dat de leider van de links-nationalistische partij ERC op 14 oktober tot 13 jaar cel veroordeeld is vanwege zijn rol in het Catalaanse onafhankelijkheidsproces in het najaar van 2017.

'Volgens het vonnis mag Junqueras in die periode geen politieke of openbare functies uitoefenen', brengt het Spaanse hooggerechtshof in herinnering. 'Bovendien kan een politicus volgens het Spaanse recht geen aanspraak maken op immuniteit als hij deelneemt aan verkiezingen op een moment dat hij al terechtstaat.' Het proces tegen Junqueras en elf andere Catalaanse leiders was in februari vorig jaar begonnen.