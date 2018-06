Spanje laat migrantenschip Aquarius binnen

De EU en de VN voerden eerder de druk op Italië en Malta op om het schip te laten aanmeren.

De nieuwe Spaanse premier Pedro Sánchez heeft instructies gegeven om de Aquarius, een schip met 629 migranten, toe te laten tot de haven van Valencia.

Het is onze plicht om een humanitaire catastrofe te helpen afwenden en een veilige haven aan te bieden aan die mensen Pedro Sánchez Spaanse premier

'Het is onze plicht om een humanitaire catastrofe te helpen afwenden en een veilige haven aan te bieden aan die mensen. We moeten ons schikken naar onze verplichtingen inzake mensenrechten', zegt het kabinet van Sánchez in een mededeling.

Zowel Italië als Malta weigert het schip de toegang tot zijn havens. Matteo Salvini, kersvers Italiaans minister van Binnenlandse Zaken, zette zondag de hakken in het zand. 'Mensenlevens redden op zee is een plicht', schreef hij een dag later op Facebook. 'Maar Italië laten transformeren in een enorm vluchtelingenkamp is dat niet. Italië is klaar met het hoofd te buigen en te gehoorzamen. Deze keer is er iemand die nee zegt.'

Salvini vroeg Malta de migranten op te vangen, maar het land weigert dat eveneens. 'We zijn bezorgd over de richtlijnen die Italië aan de Aquarius heeft gegeven op volle zee. Ze gaan manifest in tegen de internationale regels en creëren een gevaarlijke situatie voor iedereen die betrokken is', zegt de Maltese premier Joseph Muscat.

Niet iedereen in Italië gaat akkoord met het standpunt van de regering. Enkele burgemeesters van Zuid-Italiaanse steden zeggen dat de migranten welkom zijn. 'Salvini breekt de internationale regels die van levens redden een prioriteit maakt', zegt Leoluca Orlando, de burgemeester van Palermo.

Politieke ruzies

De Europese Unie en de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties hebben eerder bij Italië en Malta aangedrongen om het schip te laten aanmeren.

We spreken hier over mensen Margaritis Schinas Woordvoerder Europese Commissie

'We spreken hier over mensen. Zowel de Italiaanse als de Maltese autoriteiten moeten prioritair de nodige zorg aan die mensen geven', zegt Margaritis Schinas, de woordvoerder van de Europese Commissie.

'We roepen alle betrokken partijen op snel een oplossing te zoeken zodat de mensen aan bood van de Aquarius veilig en zo snel mogelijk kunnen ontschepen', besluit Schinas.

Er moet later gekeken worden naar wie de verantwoordelijkheid draagt en hoe de landen die verantwoordelijkheid het best kunnen delen. Verenigde Naties

Bij de VN was eenzelfde geluid te horen. 'Mensen verkeren in nood, hebben snel hulp nodig en hun levensmiddelen raken op', zegt de vluchtelingenorganisatie van de VN, die Italië en Malta aanspoorde de politieke ruzies aan de kant te zetten. 'Er moet later gekeken worden naar wie de verantwoordelijkheid draagt en hoe de landen die verantwoordelijkheid het best kunnen delen.'

Solidariteit

Aan boord van de Aquarius, een schip van de hulporganisatie SOS Méditerranée, bevinden zich 629 migranten, onder wie 123 niet-begeleide minderjarigen, elf kinderen en zeven zwangere vrouwen. Volgens SOS Méditerranée heeft het schip voldoende middelen om de migranten nog minstens een dag te voeden.

Tijdens de verkiezingscampagne beloofde Salvini, de leider van het radicaal-rechtse Lega, de instroom van migranten vanuit Afrika aan te pakken. Door de Dublinregels, die bepalen dat migranten asiel moeten aanvragen in het land waar ze voor het eerst de EU betreden, dragen vooral de Zuid-Europese landen de grootste lasten.

Volgens cijfers van de Europese grenspolitie Frontex kwamen van januari tot april 2018 8.854 migranten illegaal Europa via de Italiaanse en Maltese kust binnen.