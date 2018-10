'Spanje met Bosnië vergelijken is onaanvaardbaar'

De Spaanse premier, Pedro Sánchez, verdedigde woensdag in het Spaanse parlement de beslissing van Madrid om het diplomatieke statuut van de Vlaamse vertegenwoordiger in Spanje in te trekken.

De diplomatieke rel tussen Spanje en Vlaanderen leidde woensdag tot enige animositeit in het Spaanse parlement. Tijdens het wekelijkse vragenuurtje legde Aitor Estebán Bravo, een lid van de gematigde Baskische partij PNV, de Spaanse premier Pedro Sánchez op de rooster over de kwestie.

‘Hoe rechtvaardigt u de intrekking van het diplomatieke statuut van de Vlaamse vertegenwoordiger in Spanje?’, wilde de Bask weten. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken, Josep Borrell, was vorige week dinsdag tot die actie overgegaan ‘vanwege herhaaldelijke negatieve uitlatingen’ van Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA) over Spanje.

Verkeerde keelgat

Uit de reactie van Sánchez bleek woensdag dat vooral uitspraken van Peumans tijdens de opening van een tentoonstelling over de Catalaanse onafhankelijkheidskwestie in het Vlaams Parlement de Spanjaarden in het verkeerde keelgat geschoten zijn. In zijn speech verwees de N-VA’er naar een expositie over de Bosnische oorlog die eerder in dezelfde ruimte plaatsgevonden had.

België kreeg het verwijt de deuren wagenwijd open te zetten voor criminelen en voor mensen die op de vlucht zijn voor de Spaanse justitie. Aitor Estebán Bravo Baskisch parlementslid

‘Ik heb in 1998 voor de Verenigde Naties in Bosnië gewerkt. Ik was er getuige van de vluchtelingencrisis die op gang kwam door de etnische zuiveringen die Slobodan Milosevic uitvoerde op de Kosovaarse bevolking’, stak de Spaanse premier van wal. ‘Spanje vergelijken met Bosnië is onaanvaardbaar’, ging hij voort.

Saoedi-Arabië

Estebán Bravo verweet de Spaanse regering lichtgeraakt te zijn en ‘blijkbaar weinig belang te hechten aan de vrijheid van meningsuiting’. Hij vroeg zich af of Spanje graag in hetzelfde hokje geplaatst wordt als Saoedi-Arabië. ‘Nadat Canada kritiek geleverd had op de mensenrechtenschendingen in Saoedi-Arabië, trok dat land ook het diplomatieke statuut van de Canadese ambassadeur in’, stipte de PNV’er aan.

De Bask herinnerde Sánchez eraan dat verschillende Spaanse politici zich ook niet al te positief uitlieten over België sinds het losbarsten van de Catalaanse crisis in oktober vorig jaar. ‘België kreeg bijvoorbeeld het verwijt de deuren wagenwijd open te zetten voor criminelen en voor mensen die op de vlucht zijn voor de Spaanse justitie’, klonk het. Maar die uitlatingen zetten de Belgische regering niet aan tot heftige diplomatieke acties.

Vlaanderen versus België

Tot slot vroeg Estebán Bravo zich af waarom Vlaanderen wel een oorveeg krijgt van Spanje maar België niet. ‘Een Belgische vicepremier uitte nochtans ook kritiek op de werking van de Spaanse justitie’, stelde hij, verwijzend naar uitspraken van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA).

Spanje kan veel leren van België en Vlaanderen in zijn zoektocht naar oplossingen voor de Catalaanse en de Baskische kwestie. Aitor Estebán Bravo Baskisch parlementslid

Die had zich in november vorig jaar vragen gesteld bij het opsluiten van Catalaanse politici, de overname van het Catalaanse bestuur door Madrid en het gewelddadige optreden van de Spaanse politie tijdens het Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum. ‘Had dit zich voorgedaan in Hongarije of Polen, waren de Europese reacties wel anders geweest’, klonk het destijds.