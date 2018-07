Spanje steeds meer in frontlinie migratiestroom

Honderden Afrikaanse migranten hebben donderdag Ceuta, een Spaanse enclave in Marokko, bestormd. Sinds Italië zijn migratiebeleid verscherpte, vormt Spanje steeds meer de toegangspoort tot Europa.

Donderdagochtend, rond de klok van zeven. In Ceuta, een van de twee Spaanse enclaves in Marokko, bestormen honderden Afrikaanse migranten gelijktijdig de 8,4 kilometer lange en zes meter hoge dubbele omheining op de zwaar bewaakte grens tussen de Europese Unie en Marokko.

De actie was goed voorbereid. De migranten kozen voor hun aanval een gebied uit dat onttrokken is aan het zicht van de grensbewakingscamera’s. Ze hadden metaalscharen en slijpschijven bij zich om gaten in de omheiningen te maken.

Geweld

Maar de vluchtelingen waren ook gewapend met zelfgemaakte vlammenwerpers en ongebluste kalk. Daarmee poogden ze de agenten die het grensgebied bewaken op een afstand te houden. Het was de eerste keer dat migranten dergelijke middelen inzetten tegen de leden van de Guardia Civil.

Schermvullende weergave Afrikaanse migranten beklimmen de hekkens van de Spaanse enclave Ceuta. ©REUTERS

Ruim een uur lang poogden Spaanse en Marokkaanse agenten te voorkomen dat de migranten uit sub-Saharaans Afrika erin zouden slagen Ceuta te bereiken. Het tegenoffensief was slechts een gedeeltelijk succes. De ordediensten drongen weliswaar honderden migranten terug. Maar uiteindelijk slaagden meer dan 700 anderen erin de grens tussen Afrika en de EU over te steken. Ze zetten meteen koers naar het centrum waar migranten tijdelijk opgevangen worden.

Ongeschonden kwamen de migranten niet uit de onderneming. Door de prikkeldraad op de stalen omheiningen arriveerden de meesten met bebloede handen en gescheurde broeken op het Europese grondgebied.

Maar ook de agenten liepen verwondingen op. ‘Meerdere leden van de Guardia Civil liepen door de ongebluste kalk brandwonden op aan hun handen en in hun gezicht’, luidde het bij de politie. ‘Nooit werd door migranten zo veel geweld gebruikt tegen de politie.’

Andalusië

Sinds begin dit jaar zijn al meer dan 24.000 vluchtelingen in Spanje aangekomen. Daarmee heeft de vierde economie van de eurozone Italië en Griekenland verdrongen als topbestemming aan de Middellandse Zee. Nu de nieuwe Italiaanse regering een harder migratiestandpunt inneemt en regelmatig schepen met vluchtelingen weigert, lijken de mensensmokkelaars hun werkterrein verlegd te hebben naar de routes richting Spanje.

Voor de meesten van die migranten is Andalusië dé toegangspoort tot Europa. Sinds begin dit jaar kwamen al bijna 19.000 vluchtelingen in de zuidelijkste regio van Spanje aan. Dat zijn er al ruim 2.000 meer dan in heel 2017.

De toestroom zadelt de lokale autoriteiten met flink wat hoofdbrekens op. De opvangcentra zitten al overvol. Veel migranten zijn dan ook verplicht de nacht door te brengen op schepen of in geïmproviseerde opvangplaatsen.

Europa

De burgemeester van het plaatsje Algeciras, José Ignacio Landaluce, luidde donderdag de alarmbel in de Spaanse krant El Mundo. ‘We moeten dringend een actieplan opstellen. Anders dreigt deze zone een nieuw Lampedusa te worden. Dit is geen probleem van de burgemeester van Algeciras of de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Dit is een Europese kwestie.’

Ook Susana Díaz, de socialistische premier van Andalusië, mengde zich in het debat. Ze riep de Spaanse premier Pedro Sánchez op alle Spaanse regio’s op te trommelen voor overleg. ‘We moeten de inspanningen bij de opvang van migranten over alle regio’s verdelen, zeker voor de opvang van niet-begeleide minderjarigen’, stelde Díaz.

Net als de Italiaanse autoriteiten en de burgemeester van Algeciras richtte de Andalusische premier zich ook tot de Europese leiders. ‘Het kan niet zijn dat Europese lidstaten op vrijwillige basis een bijdrage leveren in het migratiedossier. Als een EU-land zijn verantwoordelijkheid weigert op te nemen, moeten daar gevolgen aan verbonden zijn.’