Spanje stuurt militair schip naar migrantenboot Open Arms

'Het schip vertrekt deze middag om 17 uur en vaart in drie dagen naar Lampedusa. Het zal de migranten verzorgen en de reddingsboot naar de haven van Palma de Mallorca brengen', klonk het in een mededeling.

Erbarmelijk

De Spaanse regering had eerder al aangeboden het schip te laten aanleggen in de dichtstbijzijnde Spaanse havens van Majorca en Minorca, op de Balearen. Maar de hulporganisatie achtte de dagenlange tocht naar de Spaanse aanlegplaatsen niet haalbaar. 'We kunnen in deze toestand geen reis van 600 mijl (drie dagen) aanvangen', tweette ze.