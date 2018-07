Spanje trekt Europees aanhoudingsbevel tegen Puigdemont in

Het hooggerechtshof in Madrid weigert de overlevering door Duitsland van de afgezette Catalaanse premier omdat het Puigdemont dan enkel voor misbruik van overheidsgeld en niet wegens rebellie kan berechten.

De soap rond de uitlevering van de afgezette Catalaanse regeringsleden door België, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland heeft donderdag weer een nieuwe wending gekregen. Pablo Llarena, de rechter van het Spaanse hooggerechtshof, heeft beslist de Europese en internationale aanhoudingsbevelen tegen Carles Puigdemont, Toni Comín, Meritxell Serret, Lluis Puig, Clara Ponsatí en Marta Rovira in te trekken.

Puigdemont zit momenteel in Duitsland, terwijl Comín, Serret en Puig in België verblijven, Ponsatí in Schotland verblijft, en Rovira eerder dit jaar naar Zwitserland trok.

Llarena ging tot die demarche over nadat een Duitse rechter vorige week beslist had dat de Catalaanse ex-premier, Carles Puigdemont, enkel wegens misbruik van overheidsgeld overgeleverd kan worden aan Spanje. Voor een overlevering op basis van de klacht 'rebellie' bestonden volgens hem onvoldoende gronden.

Voorwaardelijke straf

De uitspraak was een ferme tegenvaller voor de Spaanse justitie. Want als de Duitsers Puigdemont op een vliegtuig naar Madrid zouden zetten, kan hij dus enkel berecht worden wegens misbruik van overheidsgeld.

Het zou niet logisch zijn dat de hoofdverdachte voor een minder zwaar misdrijf op het beklaagdenbankje zou plaatsnemen dan de andere beklaagden in de zaak. Pablo Llarena Rechter Spaans hooggerechtshof

Op dat misdrijf staat een maximumcelstraf van twaalf jaar. Maar als de ex-premier ermee zou instemmen het geld dat mogelijk onterecht gebruikt werd voor de onafhankelijkheidszaak, uit eigen zak terug te storten, zou hij zelfs met een voorwaardelijke celstraf kunnen wegkomen. Na een veroordeling wegens rebellie kan de celstraf tot dertig jaar oplopen.

De advocaten van de Catalaanse politici die in Spanje in de cel zitten, waren ook vastbesloten het oordeel van de Duitse rechter te gebruiken om de klacht 'rebellie' tegen hun cliënten onderuit te halen.

Kritiek op Duitsland

Daarom besloot Llarena de aanhoudingsbevelen in te trekken. Voor hem was Puigdemont de belangrijkste verantwoordelijke in zijn zaak. 'Het zou niet logisch zijn dat de hoofdverdachte voor een minder zwaar misdrijf op het beklaagdenbankje zou plaatsnemen dan de andere beklaagden in deze zaak', luidde het.

De Spaanse magistraat toonde zich erg teleurgesteld in het Duitse gerecht. 'Er is sprake van een gebrek aan engagement', luidde het. Llarena betoogt ook dat de Duitse collega's hun bevoegdheden te buiten gingen. 'Ze hadden enkel moeten nagaan of de klachten van de Spaanse justitie ook in hun strafwet ingeschreven zijn zonder een inhoudelijk oordeel te vellen.'

Arrestatie in Spanje

Even overwoog hij naar het Europees hof van justitie in Luxemburg te trekken. Hij wilde die instelling vragen na te gaan of Duitsland het Europees aanhoudingsbevel juist toegepast had. Maar van die demarche ziet Llarena uiteindelijk af.